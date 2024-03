Neckarsteinach. (fhs) Zehn Jahre lang gab’s Porträtfotos an der Bundesstraße 37/45 (B 37/45) am östlichen Ortseingang von Neckarsteinach, wenn man sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten hat. Jetzt ist der "Blitzer" verschwunden – abgebaut. Der Grund dafür wird je nach Standpunkt angegeben: Nach zehn Jahren stationärer Geschwindigkeitsmessung halten sich die Autofahrer an dieser Stelle

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote