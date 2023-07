Von Elisabeth Hinz und Christoph Moll

Neckarsteinach. Nach wochenlanger Trockenheit und Hitze war der 53. Tag des Gastes, das größte Fest der hessischen Vierburgenstadt, am Samstag von Unsicherheit geprägt: Regnet es oder regnet es nicht? Doch das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Tausende Besucher strömten am Abend an den Neckar und erlebten die Vierburgenbeleuchtung