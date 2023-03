Ulrich Wellhöfer, Inhaber des gleichnamigen Mannheimer Verlages, verstand es, die durchaus schwierige Situation der kleinen und mittleren Verlage mit einer gehörigen Portion Witz und Komik zu würzen. Zum Beispiel behauptete er bierernst, dass der Hauptgrund für seine Motivation, die Organisation der Buchmesse zu übernehmen, darin läge, dass er in dieser herausragenden Position dann auch endlich mal etwas von der leckeren Bligger-Torte abbekäme, die der lokale Bäcker Jörg Steigleder jedes Jahr in Form eines dicken Buches kreiert. Die Lacher der Besucher waren ihm sicher.

Pfeifer freute sich, dass schon so früh so viele Lesefreunde die Räume des Bürgerhauses "Zum Schwanen" füllten und begrüßte herzlich die 30 aus der ganzen Region angereisten Verleger. Und neben der örtlichen Prominenz willkommen hieß er auch den Landrat des hessischen Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt, den Bundestagsabgeordneten Michael Meister, aus dem Landtag Karin Hartmann und Rüdiger Holschuh sowie den Vorsitzenden der IHK Darmstadt, Martin Proba. Zum Abschluss betonte das Stadtoberhaupt, dass die "Kleine Buchmesse im Neckartal" für die Stadt eine große Bereicherung sei und für die Region eine nicht zu unterschätzende kulturelle Bedeutung habe.

Traditionell eröffnete aber Bürgermeister Herold Pfeifer in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des veranstaltenden Heimat- und Kulturvereins und in Begleitung von Burgfräulein Lisa das Leseereignis vor bereits vollem Haus. Sein Dank galt allen, die zum Gelingen dieser Großveranstaltung beigetragen hatten – insbesondere dafür, dass die Übergabe der Organisation so reibungslos und harmonisch verlaufen sei.

Die Präsentation von Büchern und der Herstellung von Gedrucktem stand am Wochenende im Mittelpunkt der Buchmesse, die mit dem Anschnitt der traditionellen Torte und einer Runde mit Prominenten sowie Kindern über Lieblingsbücher startete. Fotos: Alex

Geändert hat sich, dass nach der jahrelangen verdienstvollen Initiative und Organisation des Bücherfestes durch das Neckarsteinacher Verlegerehepaar Nadine und Walter Sauer nun der Verleger Ulrich Wellhöfer diese Aufgabe übernommen hat. Er schuf mit seiner mit hintergründigem Humor gespickten Rede am Samstagvormittag gleich von Beginn an eine heitere und lockere Atmosphäre.

Neckarsteinach. Es wurde ein fröhlicher Auftakt, die Eröffnung der 15. "Kleinen Buchmesse im Neckartal", endlich befreit von allen Pandemie-Zwängen. Vor genau drei Jahren, Anfang März 2020, war nämlich die Buchmesse die letzte Veranstaltung gewesen, die in der Vierburgenstadt vor dem allgemeinen Corona-Aus stattgefunden hatte. Nun feierte sie am Wochenende endlich ihre Rückkehr.

Von Elisabeth Hinz

Gespickt mit weiteren witzigen Einsprengseln schilderte er aber auch die Besorgnis bereitende Situation in der deutschen Verlagslandschaft und nannte folgende Probleme: Filialbetriebe wie Thalia beherrschten den stationären Buchhandel allein in Deutschland mit 344 Filialen. Es bestehe eine große Konkurrenz durch den Online-Handel wie Amazon, kleine Verlage könnten die steigenden Kosten nicht auf ihre Bücher umlegen und die angeblichen Corona-Hilfen bezeichnete er als "Witz". Auch sein sogenannter "Ausblick" blieb nicht ohne Humor: "Wir hoffen auf Wunder, kostet ja nix. Warum werden die Theater gefördert, aber der Buchhandel nicht?", fragte Wellhöfer und betonte unter dem Beifall der Zuhörer: "Wir machen auch Kultur, und zwar mit Leidenschaft."

Aber dieser emotionale Ausbruch wurde gleich wieder gebremst, denn aus dem Hintergrund tauchte plötzlich ein Mann in Polizeiuniform auf, der sich als "Erster Hauptwachtmeister der Lyrik-Polizei" bezeichnete. Er müsse kontrollieren, ob die Buchmesse auch ordnungsgemäß ablaufe, und er habe noch eine Petition an die Politik vorbereitet: Zerschlagung von Amazon, 50 Prozent Mehrwertsteuer auf den Online-Handel und das Einsetzen von 100 Milliarden Euro Sondervermögen zur Förderung unabhängiger, inhabergeführter Verlage, also quasi eine "Literatur-Bazuka mit Doppel-Wumms".

Damit war die Buchmesse eröffnet, und Wellhöfer konnte unter dem amüsierten Lachen der Besucher und mit Hilfe von Burgfräulein Lisa endlich mit dem Anschneiden der Torte beginnen. Die geplanten insgesamt 17 Lesungen begannen gleich nach dieser Eröffnung.

In einer von Wellhöfer moderierten Gesprächsrunde und unter dem Motto "Lebenslust und Lieblingsbuch" plauderten Prominente und Schülerinnen anschließend von ihren Erfahrungen mit Büchern. Landrat Christian Engelhardt erzählte, dass er oft "unter der Bettdecke" unter anderem den "Kleinen Hobbit" und später den "Herrn der Ringe" gelesen habe und fasziniert gewesen sei, wie in den Büchern Konflikte oft durch das Miteinander-Reden gelöst werden konnten. Dadurch habe er die Erfahrung gewonnen: "Das Gute kann gewinnen."

Bundestagsabgeordneter Michael Meister erinnerte sich an U-Boot-Geschichten, wobei besonders die Herausforderungen an die Technik und an die Natur ihn beschäftigt hätten. Bürgermeister Herold Pfeifer schwärmte von Janosch-Kinderbüchern, die er als Kind gelesen hatte und die er später auch seinen zwei Töchtern vorgelesen habe.

Die zehnjährige Anja und die elfjährige Ella erzählten derweil den Zuhörern begeistert vom "Olchi-ABC", das auf einer Müllkippe wohnt und von der Suche nach einem verlorenen "Weihnachtsschwein". Und von Burgfräulein Lisa konnten die Zuhörer erfahren, dass sie erst spät zum Lesen gefunden habe, aber das Buch "Im Werden" sie angeregt habe, über das Erwachsenwerden und den "Sinn des Lebens" nachzudenken.