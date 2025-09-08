Montag, 08. September 2025

Plus Neckarhäuser Kerwe

Ohne Böllerschüsse geht es nicht

Seit 50 Jahren wird die Neckarhäuser Kerwe mit Kanone und Pulverdampf eröffnet. Beste Stimmung bei tollem Spätsommerwetter.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 15 Sekunden
Keine Sorge, es ist alles ganz harmlos: Die Neckarhäuser Kerwe wurde wieder traditionell mit drei Böllerschüssen eröffnet. Foto: nip

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Neckarhäuser Kerwe-Schlumbel war schon vieles: Sie war Motorradbraut, Retterin des Einzelhandels und Bürgermeister-Kandidatin. Vor 50 Jahren wurde sie aus Versehen sogar "Gretel" genannt, warum auch immer.

Nur Vorsitzende eines Vereins war sie noch nicht. Das soll sich jetzt ändern, denn zum Auftakt der diesjährigen Kerwe

