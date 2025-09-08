Ohne Böllerschüsse geht es nicht
Seit 50 Jahren wird die Neckarhäuser Kerwe mit Kanone und Pulverdampf eröffnet. Beste Stimmung bei tollem Spätsommerwetter.
Von Nicoline Pilz
Edingen-Neckarhausen. Die Neckarhäuser Kerwe-Schlumbel war schon vieles: Sie war Motorradbraut, Retterin des Einzelhandels und Bürgermeister-Kandidatin. Vor 50 Jahren wurde sie aus Versehen sogar "Gretel" genannt, warum auch immer.
Nur Vorsitzende eines Vereins war sie noch nicht. Das soll sich jetzt ändern, denn zum Auftakt der diesjährigen Kerwe
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+