Neckargemünd. (cm) Es tut sich was am Stadteingang von Schlierbach kommend: Nein, nicht auf dem Gelände der früheren Aral-Tankstelle. Dafür aber auch auf einem früheren Tankstellengelände, das für viele Neckargemünder bisher wegen des heruntergekommenen Zustandes ein "Schandfleck" war. Auf dem Gelände der früheren Tankstelle "Lang" an der Einmündung des Melacpasses in die Bahnhofstraße, also

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote