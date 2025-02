Neckargemünd/Neckarsteinach. (lew) Nachdem die Stadt Heidelberg vergangene Woche ihre Teilnahme am "Lebendigen Neckar" in diesem Jahr abgesagt hat, stellt sich die Frage, wie die beiden Neckarstädte Neckargemünd und Neckarsteinach mit dieser Absage der flussabwärts gelegenen Universitätsstadt umgehen.

Das Event soll am 29. Juni stattfinden. Die RNZ hat in den Rathäusern in Neckargemünd und in Neckarsteinach nachgefragt. Nadine Thiele, Sprecherin der Stadt Neckargemünd, erklärt: "Die Stadt hat bereits den Neckarlauer wieder als Fläche zur Sondernutzung an einen Floh- und Trödelmarktbetreiber vergeben, sodass dieser traditionell dort stattfindet."

Außerdem werde sich der Wassersportverein mit Probefahrten und einem Infostand mit Getränkeverkauf auf dem Neckarlauer erneut am "Lebendigen Neckar" beteiligen. Auf dem Marktplatz plane der Neckargemünder Gewerbeverein mit Unterstützung der Stadtverwaltung des Weiteren ein Programm, um die Bürgerschaft und Gäste von außerhalb zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in die Altstadt zu locken.

Das unweit von Neckargemünd gelegene Neckarsteinach wird sich ebenfalls am "Lebendigen Neckar" beteiligen. "In Neckarsteinach wird an diesem Tag wieder das Kirchenstraßenfest stattfinden", blickte Bürgermeister Lutz Spitzner auf RNZ-Nachfrage voraus.

Eberbach, Hirschhorn, Edingen-Neckarhausen und Ladenburg sind die weiteren Kommunen, welche der Fluss verbindet und die beim "Lebendigen Neckar" stets verschiedene Aktionen zu bieten hatten. Auch in diesem Jahr finden sich in den jeweiligen Veranstaltungskalendern wieder zahlreiche Termine.

Droht mit der Absage der Stadt Heidelberg für 2025 insgesamt das Aus für die beliebte Veranstaltungsreihe? "Nein", sagt Neckargemünds Stadtsprecherin Thiele. Ob man dies wie Heidelberg wegen finanzieller Einsparungen in Erwägung ziehe? "Hauptsächlich sind das Werbungs- und Personalkosten", macht Thiele deutlich, dass für die Stadt Neckargemünd hier keine Unsummen anfallen – und zumindest Neckargemünd auch weiter am "Lebendigen Neckar" festhalten wird. Dieser findet seit 2023 alle zwei Jahre statt – beziehungsweise in Eberbach weiter jedes Jahr.