Neckargemünd. (cm) Apotheken sind oft in den Schlagzeilen, wenn es um deren schlechte Finanzierung oder gar Schließungen von Filialen geht. Die Herzog-Apotheke aus Wiesloch sorgte aber im vergangenen Jahr für Aufsehen, weil sie im ehemaligen Rewe-Getränkemarkt in Kleingemünd neu eröffnete – eine Ausnahme in der Region. Seither richtet Dominik Herzog von der Inhaberfamilie den Standort verstärkt auf Dienstleistungen aus. Neuestes Angebot: Grippe-Impfung.

Zum Impfen in die Apotheke? Diese Idee ist nicht ganz neu. In der Corona-Pandemie sollten die Apotheken die knappen Impfkapazitäten erhöhen. Doch als es so weit war, brach die Nachfrage ein. Schon seit Ende 2022 dürfen Apotheker auch gegen Grippe impfen. "Das ist bisher jedoch kaum bekannt", sagt Dominik Herzog.

Da es im vergangenen und auch in diesem Jahr aber Nachfragen von Kunden gab, entschloss sich der 29-Jährige dazu, Grippe-Schutzimpfungen anzubieten. Das passe ins Konzept.

"Wir versuchen uns mit Serviceangeboten für die Zukunft aufzustellen", sagt er. Dazu gehören pharmazeutische Dienstleistungen wie Blutdruckanalyse, Inhalationsschulungen und Medikationsanalysen für Kunden, die mehr als fünf Medikamente einnehmen. Hier wird dann die Verträglichkeit geprüft. Dazu seien Apotheker durch ihr Studium ausgebildet. "Apotheken sollen die erste Anlaufstelle in Gesundheitsfragen sein und den Patienten einen Mehrwert bieten", findet Herzog.

Um impfen zu dürfen, musste Herzog eine eintägige Fortbildung absolvieren und ein Zertifikat erwerben. Dabei ging es um die Durchführung der Impfung, den Umgang mit der Spritze, rechtliche Fragen und Hygiene. "Wir dürfen nicht jeden impfen", erklärt Herzog.

"Zum Beispiel keine Personen, die spezielle Medikamente einnehmen oder bei denen allergische Reaktionen zu erwarten sind." Dies wird über einen Fragebogen geklärt. Geimpft wird in einem Beratungsraum, den jede Apotheke hat. Am Montag verabreicht Herzog die fünfte Impfung. Termine können im Internet über ein Buchungsportal vereinbart werden.

In der Region gibt es noch weitere Apotheken, die Grippe-Impfungen anbieten: die Steinach-Apotheke in Neckarsteinach, die St.-Martin-Apotheke in Meckesheim und die Easy-Apotheke in Dossenheim. "Gerade junge Apotheker wollen impfen", meint Herzog. Die ältere Generation scheue wohl eher einen möglichen "Konflikt" mit Ärzten.

"Wir nehmen den Ärzten niemanden weg", betont der Apotheker. "Zu uns kommen Leute, die schnell eine Impfung wollen und bei Ärzten lange auf einen Termin warten müssten." Bis jetzt darf nur er impfen, weitere Mitarbeiter mit Apothekerstudium kommen aber wohl hinzu. Denn nur diese dürfen die Spritze setzen.

Vielleicht wird es demnächst eine Impfaktion geben – aber nicht gegen Corona. Hier sei die Nachfrage gering und es brauche sechs Impflinge auf einmal, damit kein Impfstoff entsorgt werden muss. Ums Geld gehe es beim Impfen nicht, betont Herzog. Für die Impfung erhält er etwa elf Euro und am Impfstoff verdiene er nichts. "Es geht um Kundenbindung und wir wollen zeigen, dass Apotheken mehr können." Herzog ist überzeugt, dass Apotheken bald noch mehr Service anbieten dürfen. "Da wollen wir gleich dabei sein", sagt er.