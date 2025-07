Neckargemünd. (ugh) Ein Auto ist am Mittwochabend in Neckargemünd gegen einen Ampelmast und einen weiteren Wagen geprallt. Das teilte die Polizei mit.

Laut Polizeibericht war eine 59-jährige VW-Fahrerin auf der Bammentaler Straße (B45) in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung in Höhe des Hollmuth-Tunnels fuhr sie um 17.48 Uhr plötzlich über eine Verkehrsinsel. Hier riss der Wagen eine Fußgängerampel aus der Verankerung und schleuderte diese auf die Fahrbahn. Danach rollte der VW weiter auf der Kreuzung und prallte dort gegen einen Renault.

Die 59-Jährige wurde leicht verletzt und danach vom Rettungsdienst betreut. Der 54-jährige Renault-Fahrer blieb unverletzt. Am VW entstand 18.000 Euro, am Renault 1200 Euro Sachschaden. Der Schaden an der Ampel wurde nicht geschätzt.

Als Unfallursache wird Bremsversagen wegen eines technischen Defekts vermutet. Während der Unfallaufnahme und dem Einsatz der Rettungskräfte kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Ort des Geschehens

Update: Donnerstag, 17. Juli 2025, 1.15 Uhr