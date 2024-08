Neckargemünd. (cm) Offenbar schon vor einigen Monaten ist die Fußgängerunterführung unter der Bundesstraße B37 am Stadtausgang Richtung Schlierbach gesperrt worden. Diese soll Fußgängern das Überqueren der stark befahrenen Bundesstraße an dieser Stelle ersparen.

Ein Blick hinter die rot-weiße Absperrung lässt erahnen, warum die Unterführung gesperrt ist: Der Zustand ist miserabel. Die Betonstufen an den Abgängen sind marode und teilweise gebrochen – wie es im Durchgang unter der Straße aussieht, lässt sich erahnen. Was ist da los? Das wollte die RNZ wissen – und erhielt überraschende Antworten.

Die Sperrung der Unterführung war auch schon in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates Thema. Manfred Rothe (Freie Wähler) wollte wissen, warum diese gesperrt wurde. Der damalige Bürgermeister Frank Volk betonte: "Ich kenne den Grund nicht – es gab dort mal Elektroprobleme, aber der Grund für die aktuelle Sperrung ist mir nicht bekannt."

Auf Nachfrage der RNZ teilte Stadtsprecherin Petra Polte mit, dass die Sperrung nicht im Auftrag der Stadt erfolgt sei. "Zuständig wäre das Regierungspräsidium Karlsruhe, oder, sofern das Regierungspräsidium die Zuständigkeit übertragen hat, das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises", erklärte Polte. "Näheres ist hier nicht bekannt."

Also wandte sich die RNZ an das Regierungspräsidium in Karlsruhe und das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg – und bekam eine überraschende Antwort. "Die Kollegen unseres Amtes für Straßen- und Radwegebau konnten durch gründliche Recherche das Rätsel auflösen", erklärte Landratsamtssprecherin Silke Hartmann.

Bei genauem Hinsehen erkenne man auf den Absperrungen an den Abgängen zur Unterführung, dass darauf "Stadt Neckargemünd" stehe und diese somit von dieser aufgestellt worden seien. "Diese Annahme passt auch zu den unserem Amt für Straßen- und Radwegebau vorliegenden Bauwerksdaten, wonach die Stadt Neckargemünd für die Treppenabgänge unterhaltspflichtig ist", so Hartmann weiter.