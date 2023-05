Neckargemünd. (cm) Wochenmärkte waren der Renner in der Corona-Pandemie, doch seit der jüngsten Inflation haben es die Verkaufsangebote unter freiem Himmel schwer. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats ging es um eine "Anpassung der Wochenmarktsatzung mit Wochenmarktgebühren". Es stand zu befürchten, dass "Anpassung" einfach ein anderes Wort für "Erhöhung" ist und es der dortige Wochenmarkt noch schwerer haben könnte. Doch dazu kam es nicht.

"Wir haben bisher eine Wochenmarktordnung, die Modernisierungsbedarf hat und an gewissen Stellen angepasst wurde", erklärte Bürgermeister Frank Volk. Meike Tormählen von der Stadtverwaltung präzisierte, dass es unter anderem um Zeiten geht. Bei den Gebühren biete die Stadt bisher schon neuen Standbetreibern das erste Quartal gebührenfrei als "Schnupperangebot" an. Dies sei bisher nicht schriftlich geregelt.

In Neckargemünd findet immer mittwochs und samstags auf dem Marktplatz ein Wochenmarkt statt. Die Regeln zu Organisation und Nutzung des Marktes sowie die Gebühren waren bislang in jeweils eigenen Satzungen enthalten, die laut Stadt inzwischen überholt waren. Letztmalig wurden sie 2005 und 2009 geändert. Die Neukalkulation der Gebühren ergab, dass die gegenwärtig erhobenen Marktgebühren von 75 Cent je Quadratmeter und Markttag lediglich die Personalkosten von Marktmeister und Sachbearbeitung in der Verwaltung abdecken.

Die Stromkosten waren in der alten Satzung nicht erwähnt, in der Verwaltungspraxis werde jedoch seit einigen Jahren eine Strompauschale von 13 Euro pro Quartal von den Marktbeschickern erhoben, die Strom benötigen. Die Kalkulation ergab laut Stadt, dass eigentlich erst ab 33 Euro pro Quartal die Kosten gedeckt werden. Zusätzlich bezahlt die Stadt für die Werbung. Das wird nicht auf die Marktbeschicker umgelegt, sondern kommt aus dem Etat des Stadtmarketings. "Der Wochenmarkt soll als Frequenzbringer für die Innenstadt-Geschäfte und Einrichtungen gestärkt werden", betont die Stadt.

"Dies deckt sich nicht nur mit dem Stadtleitbild, sondern auch mit den Empfehlungen des Innenstadtberaters." Daher empfahl die Verwaltung, die Gebühren nicht zu erhöhen und aufgrund der derzeitigen wirtschaftlich schwierigen Situation allen Beschickern die Gebühren fürs nächste Quartal Juli bis September zu erlassen.

Thomas Schmitz (Grüne) sprach das in der Satzung enthaltene Verbot von Info-Ständen und des Verteilens von Werbematerial an, das den Wochenmarkt nicht betrifft. Im ...