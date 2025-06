Von Meike Paul

Neckargemünd. Bunter, lebendiger, heißer Neckar. Der Sonntag war ein Festtag voller Bewegung, Musik und Begegnung – schweißtreibend, aber schön. Schon am frühen Vormittag lag ein feiner Duft von Sonnencreme über Neckargemünd – die Menschen waren trotz der heißen Temperaturen und der brennenden Sonne im Zenit auf den Beinen.

Die Besucher schlenderten mit Sonnenhüten und Wasserflaschen entlang des Neckars. Manche schoben Räder, andere Kinderwagen. Anstrengend war bei diesen Temperaturen alleine das Sein. Aber die Menschen nahmen die Temperaturen fürs Erlebnis gerne in Kauf.

Großes Programm: das Entenrennen, der Stadtradeln-Start, der Flohmarkt und der Tag der offenen Tür bei der Musikschule. Foto: Alex

Abkühlung versprach schließlich der Fluss, der die Region hier so prägt. Der Aktionstag "Lebendige Neckar" zeigte sich am Sonntag von seiner farbenfrohsten, lautesten und gleichzeitig entspanntesten Seite – ein Sommerfest, das sich einmal mehr als echter Publikumsmagnet erwies – zumal die Stadt Heidelberg ihre Teilnahme aus finanziellen Gründen absagte.

Hier hatte aber der Verein Neckarorte ehrenamtlich übernommen – und 40 weitere Organisationen beteiligten sich.

Zurück nach Neckargemünd: Auf dem Neckarlauer reihte sich Stand an Stand. Zwischen Vintage-Schätzen, handgemachtem Schmuck, Secondhand-Kleidung und bunten Spielzeugen klickten Fotoapparate, raschelten Stoffbeutel und lachten Kinder, die ihre ersten Flohmarktgeschäfte abwickelten.

Gleich nebenan: das "Neckarfrische"-Areal. Hier saßen Menschen mit Aperol im Schatten. Wer einen der begehrten Liegestühle erwischte, ließ die Seele einfach baumeln.

Der Blick auf den gegenüberliegenden Dilsberg verführte zum Träumen – fast ein bisschen wie Urlaub, wäre da nicht die immer präsente, flirrende Hitze gewesen. Fast 33 Grad zeigte das Thermometer – schweißtreibend für Gäste, eine echte Herausforderung für alle Helfer.

Trotzdem: Das Programm ließ keine Langeweile aufkommen. Auf dem Marktplatz im Herzen der Altstadt spielten Livebands, während sich der Duft von Falafel, Waffeln und Bratwürsten durch die Gassen zog. Es hätte noch mehr los sein können.

Aber Menschen waren überall auf den Beinen. Einer der Höhepunkte des Tages: die Eröffnung der Aktion Stadtradeln für den gesamten Rhein-Neckar-Kreis am Mittag durch Landrat Steffen Dallinger und Neckargemünds Bürgermeister Jan Peter Seidel.

Die Menschen wurden so erinnert: "Radfahren ist nicht nur gut fürs Klima – es macht auch Spaß und verbindet unsere Region auf besondere Weise." Die symbolische Auftaktfahrt startete direkt vom Marktplatz, musikalisch begleitet von einem Schülerensemble – und trotz der Hitze radelten viele mit.

Rund um das Stadtradeln drehte sich ohnehin vieles um Nachhaltigkeit. Auf dem Altstadtplatz informierten Studierende der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zu Themen wie Klimaschutz, Wasserverbrauch und gesunder Ernährung – und viele blieben gerne stehen, um sich zu erkundigen.

Auch für Bummler" hatte der Tag etwas parat: Beim verkaufsoffenen Sonntag luden die Geschäfte der Altstadt zum entspannten Bummeln ein. Viele nutzten die Gelegenheit, um in klimatisierten Läden kurz durchzuatmen – bevor es zurück ins bunte Treiben ging.

Etwas außerhalb, beim Fährfest im Ortsteil Neckarhäuserhof, wurde währenddessen Jubiläum gefeiert: 20 Jahre Fährverein – mit frisch geräucherten Saiblingen, flotten Melodien von Harald Walz und bester Laune direkt am Wasser.

Den Weg entlang des Neckars nahm manch einer in Kauf. Die meisten aber, die hier lang wollten, schwangen sich auf den Drahtesel. Es war einer dieser Tage, an dem die Zeit ein bisschen langsamer zu laufen schien. Der motorisierte Verkehr? Spielte keine Rolle – der Neckarlauer war für Fahrzeuge gesperrt, die Atmosphäre autofrei und entspannt. Und doch waren alle Parkhäuser belegt.

In der Musikschule im Prinz-CarlGebäude zwischen Marktplatz und Neckarauer nutzte man den Aktionstag traditionell zum Tag der offenen Tür: Kinder klimperten neugierig auf Tasten, zupften erste Gitarrensaiten oder versuchten sich im Taktklatschen beim Schnupperkurs der musikalischen Früherziehung.

Wer sich für Tuba oder Geige interessierte, bekam Unterstützung von schon aktiven Musikschülern und Lehrkräften – ein musikalisches Mitmachvergnügen für große und kleine Musikliebhaber und selbst unter freiem Himmel waren Instrumente aufgebaut.

Das Entenrennen auf dem Neckar am Nachmittag war der fröhlichste Nervenkitzel des Tages: Hunderte gelbe Gummitiere schwammen um die Wette, angefeuert von Familien mit Eistüten in der Hand. Die Gewinnerenten? Teils schneller als erwartet. Der Zweck: gemeinnützig. Denn die Einnahmen gingen an soziale Projekte im Rhein-Neckar-Kreis.

Als sich am Nachmittag die Schatten verlängerten und die Luft ein wenig milder wurde, saßen viele noch auf den Ufermauern, einem kalten Getränk in der Hand und einem zufriedenen Lächeln im Gesicht. Neckargemünd war an diesem Sonntag wirklich lebendig – bunt, laut, nachhaltig, voller Musik und Ideen. Ein Fest, das lange nachhallt.