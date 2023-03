Neckargemünd. (cm) Immer wieder sorgt die mangelnde Sauberkeit an den Bahnhöfen der Stadt am Neckar für Ärger. Nun war Claus Petschmann, der dieses Thema in der Bürgerfragestunde im Gemeinderat ansprach. "Wir alle freuen uns sehr über die Anbindung Neckargemünds an die Regional-Express-Züge, die neue Bewirtschaftung des Bahnhofs und die öffentlichen Toiletten fast auf Hotelniveau", lobte Petschmann. Die Sauberkeit des Bahnhofs lasse aber weiter sehr zu wünschen übrig. Vor allem der Zustand der Unterführung und Aufzüge sei katastrophal.

"Wir hatten kürzlich eine Besucherin, die empört war über den Zustand des Bahnhofs", erzählte Petschmann. "Sie hat auch einen Brief ans Rathaus geschrieben." Der Worte seien aber genug gewechselt. Nun seien Taten gefragt. "Wann werden die Sauberkeit und Hygiene des Bahnhofs verbessert – und zwar dauerhaft und nicht nur am jährlichen Stadtputztag?", wollte Petschmann wissen.

Die Unterführung am Neckargemünder Bahnhof. Foto: Alex

"Die Aufzüge stinken und wurden seit Monaten oder gar Jahren nicht mehr gesäubert." Pendler und Schüler sowie weitere tägliche Nutzer hätten sich schon an diesen schlimmen Zustand gewöhnt. Dieser sei eine schlechte Visitenkarte für die Stadt. Er erinnerte daran, dass sich Bürgermeister Frank Volk vor vielen Jahren einmal als Bahnhofspate beworben habe. Bürgerschaftliches Engagement würde die "Betonköpfe" der Bahn, so Petschmann, aber wohl nicht beeindrucken. Notwendig seien pragmatische und sichtbare Lösungen. Das Zuständigkeitsgerangel zwischen Bahn und Stadt müsse ein Ende haben.

"Ich teile diese Auffassung, aber wir können nichts tun", betonte Bürgermeister Frank Volk. "Der Bahnhof befindet sich nicht in unserem Eigentum." Die Stadt mahne bei der Bahn ständig an, die Sauberkeit zu verbessern. "Leider gibt es landauf, landab diese unhaltbaren Zustände", meinte Volk. Er habe dies auch als Teilnehmer der Landesfahrplankonferenz in Mannheim bei den Verantwortlichen kundgetan.

Ärgerlich sei auch, dass die Feuerwehr wegen der Unzuverlässigkeit der Aufzüge immer wieder zum Befreien von Personen ausrücken müsse. "Die Feuerwehr hilft in der Not und wird hinterher noch dafür verantwortlich gemacht, wenn der Aufzug nicht mehr funktioniert", ärgerte sich Volk. Wenn Personen bei großer Hitze im Aufzug feststecken, zähle jede Minute. Sein Angebot, sich als Pate um die Sauberkeit des Altstadt-Bahnhofes zu kümmern, sei drei Jahre lang von der Bahn ignoriert worden.

Petschmann regte einen Wettbewerb um den saubersten Bahnhof im Rhein-Neckar-Kreis und eine Demonstration bei der Bahn in Berlin an. Bürgermeister Volk bezweifelte, dass man auf diesem Weg Gehör erhalten. "Die Bahn hat null Kundenservice", schimpfte er.