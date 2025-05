Neckargemünd. (cm) Seit Tagen rätselt die Stadt: Wann wird die Bahnhofstraße gesperrt? Und vor allem: warum? Auslöser dieser Fragen ist ein Schild mit der Aufschrift "Neckargemünd Bahnhofstraße gesperrt – Umleitung folgen", das Anfang der Woche in der Ortsdurchfahrt in Höhe der Schützenhausbrücke aufgestellt wurde und somit sogleich für Diskussionen in den sozialen Netzwerken sorgte:

Die Spekulationen reichten vom Glasfaserausbau in der Altstadt, dem Vatertag, dem Aktionstag "Lebendiger Neckar" oder einem Marathon als Ursache – bis hin zu einem Verkehrsversuch. In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend wollte Jens Hertel (SPD) das Rätselraten beenden und fragte Bürgermeister Jan Peter Seidel nach mehr Informationen. "Es geht um ein Anwesen gegenüber der Volksbank", wusste Seidel. "Dort wird ein Kran aufgestellt." Er sei von den Schildern auch überrascht gewesen. Der Grund ist nun geklärt. Das Datum ist aber noch nicht bekannt.