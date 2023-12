Neckargemünd-Kleingemünd. (luw) Seine Situation ist nicht ausweglos, dennoch hält er Stadtmitarbeiter, Tierretter und vor allem seine Besitzer auf Trab: Kater Henry treibt sich seit Wochenbeginn im verzweigten Neckargemünder Kanalsystem herum. Es gab schon zwei "Sichtungen", doch das Tier will offenbar gar nicht wieder an die Erdoberfläche. Jan Franke von der "Tierrettung Unterland" in Neckarsulm hat nun schon zweimal den weiten Weg ins Kleingemünder Neubaugebiet auf sich genommen – ohne Erfolg.

Der Britisch-Kurzhaar-Kater war am Montagabend nicht wie gewohnt nach Hause gekommen, weshalb die Besitzer auf die Suche gingen. Am frühen Dienstagmorgen erwiderte Henry die Rufe mit einem Miauen: Die Laute kamen aus dem Regenwasserkanal im Savoyer Weg. Bisher scheiterten alle Versuche, den Kater einzufangen. Tierretter Franke erklärte nun gegenüber der RNZ, dass am Donnerstag erneut ein Miauen zu hören war und die Halter sogar ein Foto vom im Kanal sitzenden Henry aufnehmen konnten – doch zu fassen bekamen sie ihn nicht: Das Tier verschwand wieder in den Weiten des "Kanallabyrinths".

Nun wurde nach Absprache mit der Stadtverwaltung ein abseits der Straße liegender Kanalschacht geöffnet, abgesichert und mit einer "Ausstiegshilfe" ausgestattet in der Hoffnung, dass Henry so den Weg nach draußen findet. Franke zeigt sich optimistisch, dass der Kater bald wieder "nach oben" kommt: Offenbar fühle er sich gar nicht so unwohl da unten.

"Da gibt’s Mäuse und Ratten, er findet da schon was zu fressen", sagt er auf die Frage nach den Überlebenschancen. Helfen könnten stärkere Regenfälle: Wenn der Wasserpegel im Kanal steigt, könnte das Henry dazu bewegen, nach draußen zu kommen, meint Franke. Die Gefahr zu ertrinken sei dank zahlreicher Podeste und Vorsprünge in diesem Fall nicht besonders hoch.

Update: Donnerstag, 21. Dezember 2023, 19.53 Uhr

Vermisster Kater im Kanal gesucht

Neckargemünd-Kleingemünd. (luw) Eine erfolglose Suchaktion nach einem Kater hat Dienstag im Savoyer Weg in Kleingemünd stattgefunden.

Am Montagabend war der Britisch-Kurzhaar-Kater "Henry" demnach nicht wie gewohnt nach Hause zurückgekehrt. Wie die "Tierrettung Unterland" mitteilt, hörten die Halter am Morgen aber die Rufe ihres Tiers aus einem Regenwasserkanal unter der Straße.

Die Feuerwehr öffnete den Schachtdeckel, konnte den scheuen Britisch-Kurzhaar-Kater aber nicht sichern: Er flüchtete ins weitläufige Kanalsystem. Also zog die Feuerwehr die Tierrettung Unterland mit einem Roboter, der eigens in Rohrsystemen suchen kann, hinzu. Gemeinsam mit dem Bauhof der Stadt wurden nun mehrere Kanalschächte geöffnet und abgesucht – ohne Ergebnis.

Die Retter mussten die Suche also abbrechen, da das ganze Kanalnetz dort schlicht zu groß ist, um alles abzusuchen. "Es bleibt nun zu hoffen, dass der Kater erneut auf sich aufmerksam macht oder über einen der offenen ausgeführten Einläufe selbständig den Weg zurück nachhause findet", schreibt die Tierrettung auf Facebook.

Ort des Geschehens

Info: Wer den Kater sieht, kann die Tierrettung unter der Telefonnummer 07132/8599719 informieren.