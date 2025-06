Von Meike Paul

Neckargemünd. Wenn sich ein Panda, ein Astronaut, Gandalf und ein Dinosaurier auf einer Bühne versammeln, kann das eigentlich nur eines bedeuten: "Try this at home" hat eingeladen. Alte Weggefährten, Fans, Neugierige, Freunde aus dem Internet und aus der Nachbarschaft füllten am Freitagabend das Alte E-Werk. Die Spaßgruppe aus Neckargemünd feierte 20 Jahre und zwei Monate Jubiläum – mit lauter Musik, leisen Erinnerungen und ganz viel Humor.

Es war die erste Veranstaltung dieser Art seit 2005. Damals zeigten die Macher noch Filme mit Beamer auf selbst gebauten Leinwänden. Diesmal waren sie zurück – größer, digitaler, aber mit derselben Freude am Unsinn und einer großen Portion Selbstironie. "Heute wollen wir die Leute, die uns liken und folgen, endlich mal zusammenbringen", sagte Linus, einer der Gründer der Gruppe, im Gespräch mit der RNZ. "Gemeinsam lachen, sich kennenlernen – Social Media in echt, ohne Swipe, ohne Filter." Das Motto des Abends lautete passenderweise: "Social Media in real life".

Wer sonst nur auf Instagram, Tiktok oder Youtube Herzchen da lässt, konnte nun mit den Machern feiern, Bier trinken und über Videos lachen, die längst Millionen begeistert haben. Auf mehreren Bildschirmen liefen in Dauerschleife die bekanntesten Clips der Gruppe: der Astronaut auf dem Zebrastreifen, der Bus mit Verspätung wegen einer Parade an skurrilen Gestalten, der schottische Schwertkampf am Straßenrand. Immer wieder gab es Szenenapplaus – wenn bekannte Figuren über die Leinwand liefen oder wenn ein Gag zündete, den man schon zigmal gesehen hatte.

15 Helfer sorgten im Hintergrund dafür, dass alles lief – von Licht und Ton bis zur liebevoll dekorierten Bühne. Dort standen die Originalkostüme aus den Clips: beispielsweise der berühmte Riesen-Panda. Dazu gab’s Live-Rock von "Barrel" und später legte ein DJ auf – Hits aus den 90ern und 2000ern, die zu den Ursprüngen von "Try this at home" passten.

Damals, Anfang der 2000er, starteten Linus, Christian und Marc mit kleinen Videokameras, viel Mut und einer großen Vorliebe für den absurden Humor im öffentlichen Raum. "Es ist unsere Art von Kunst", sagt Linus, heute 42. "Wir wollen Menschen zum Lachen bringen – nicht provozieren, sondern irritieren. Nie auf Kosten anderer, sondern immer mit Respekt." Man nehme sich lieber selbst auf den Arm, als bei anderen Schaden anzurichten. Inspiriert vom amerikanischen Jackass, handgemacht im Neckartal. Einige der Figuren, wie der Busfahrer Andrej, der für seine stoische Reaktion auf die Videoaktionen gefeiert wurde, hatten sich angekündigt.

Hintergrund > Die Gruppe "Try this at home" hat ihren Namen von der US-amerikanischen Fernsehsendung "Jackass". In dieser ging es um gefährliche oder selbstverletzende Stunts und Mutproben. Ganz so weit ging es und geht es auch heute in den Videos hier in der Region nicht. Der Spaß [+] Lesen Sie mehr > Die Gruppe "Try this at home" hat ihren Namen von der US-amerikanischen Fernsehsendung "Jackass". In dieser ging es um gefährliche oder selbstverletzende Stunts und Mutproben. Ganz so weit ging es und geht es auch heute in den Videos hier in der Region nicht. Der Spaß steht im Vordergrund. "Jeder hat es geschaut und dort sagten die im Vorspann der Sendungen immer ,Don’t try this at home’", erzählt Gründungsmitglied Linus. "Wir haben daher das Gegenteil gewählt." Anfang der 2000er Jahre hat die Gruppe ihre Videos noch vor Publikum im Alten E-Werk in Neckargemünd präsentiert. Es folgte eine längere Pause. Inzwischen sind die Mitglieder über 40, haben Familien und ihr früheres Hobby wiederentdeckt. Seit einigen Jahren präsentiert die Gruppe ihre Videos im Internet auf den Plattformen Instagram, Tiktok und Youtube – mit riesigem Erfolg. In den vergangenen drei Jahren sind über 100 Videos entstanden. "Es ist ein kleiner Kult geworden", sagt Linus. "Wir versuchen immer wieder zu überraschen." Dabei wird das dreiköpfige Team von Darstellern unterstützt. Alle paar Monate gelinge ein Video, das millionenfach in aller Herren Länder aufgerufen werde. cm [-] Weniger anzeigen

Die Fangemeinde ist riesig. Alleine auf Tiktok folgen der Gruppe über 300.000 Menschen, auf Instagram sind es 127.000, auf Youtube über 100.000. Viele ihrer Clips gehen viral, einige mit zweistelligen Millionenaufrufen. Ihr erfolgreichstes Video wurde über 30 Millionen Mal angeschaut – und stammt, wie so viele, aus Neckargemünd. Das macht natürlich stolz. Dennoch betont Linus, dass es ihr nicht um Berühmtheit geht. "Wir sind keine Influencer", stellt er klar. "Uns geht’s darum, dass es cool ist. Und dass die Leute lachen. Wenn jemand sagt: ‚Ich hab’s gesehen und musste grinsen‘ – dann ist das alles, was wir wollen." Und so war dieser Abend eine Liebeserklärung an den analogen Moment in einer digitalen Welt. Ein Dankeschön an alle, die irgendwann mal auf "Gefällt mir" gedrückt haben – und sich jetzt ein Bier mit den Machern teilen konnten.