Neckargemünd-Dilsberg. (lew) Walter Berroth versteht die Welt nicht mehr: Der 78-Jährige spricht von einem "skandalösen Vorgehen des Stromversorgers Syna" und kritisiert, dass zahlreichen Bewohnern im Ortsteil Dilsbergerhof am Montag bei Eiseskälte stundenlang der Strom abgestellt wurde. Am Mittwoch soll sich dies wiederholen. Hierüber seien die Anwohner von der Syna einige Tage im Voraus mittels Flugblättern in den Briefkästen informiert worden.

"Warum dies ausdrücklich in der kältesten Jahreszeit und über eine so lange Zeit geschehen soll, wird nicht begründet", ärgert sich Berroth und berichtet: "Durch die Stromabschaltung lief natürlich keine Heizung, sodass es in unserem Haus, das über keine andere Heizquelle verfügt, empfindlich kalt wurde. Darüber hinaus ging kein Telefon und kein Internet. Im Gefrierschrank stieg die Temperatur signifikant an."

Glücklicherweise habe er sich als Hobbykoch einen Gasherd angeschafft, sodass er sich wenigstens eine warme Mahlzeit zubereiten und für seine Frau und sich heißen Tee kochen konnte. Ein Nachbar, der gerade sein Haus ausbaue, habe Handwerkern, die für den Montag ihr Erscheinen angekündigt hatten, mitteilen müssen, dass sie ein Stromaggregat mitbringen sollen. Diese Alternative habe aber nur "sehr begrenzt funktioniert".

"Mich ärgert einfach die Tatsache, dass seit Jahren, nein, seit Jahrzehnten davon gesprochen wird, die noch vorhandenen Dachständer von den Häusern des Dilsbergerhofes zu nehmen und jetzt, mitten im tiefsten Winter, wird offensichtlich eine solche Aktion durchgeführt", meint Berroth.

Auf Nachfrage bestätigte Syna-Pressesprecherin Tanja Ackermann zunächst, dass der Strom im Gebiet Dilsbergerhof tatsächlich am Montag von 8 bis 15 Uhr abgeschaltet worden war. Hiervon waren der Syna zufolge 35 Haushalte betroffen. Berroth spricht von rund 100 Bewohnern. Laut Ackermann wurde die Abschaltung wegen eines länger geplanten Freileitungsumbaus notwendig.

Ein Stück Niederspannungsleitung werde erneuert, um die Stromversorgung in diesem Teil von Neckargemünd auch in Zukunft gewährleisten zu können. Am Mittwoch sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Erneut wird von 8 bis 15 Uhr der Strom abgestellt.

Auf die Frage, warum diese Arbeiten jetzt Anfang Dezember stattfinden, erklärt die Syna-Sprecherin: "Eine Stromabschaltung wird Wochen im Voraus genau geplant und das entsprechende Personal dafür angefragt." Es werde daher gut abgewogen, ob und wann Arbeiten aufgrund der Wetterlage verschoben werden. Priorität habe die Sicherheit der Arbeiter.

"In diesem Fall war die Erneuerung der Leitung trotz der aktuellen Temperaturen leider zwingend erforderlich und wetterbedingt noch möglich", sagt Ackermann. Für eine bestmögliche Planbarkeit, was etwa das Heizen oder Kochen und die Suche nach möglichen Alternativen betreffe, sei die Abschaltung lange genug im Vorfeld angekündigt worden.