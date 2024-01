Neckargemünd-Dilsberg. (cm/bmi) Es ist der letzte Akt in einem langjährigen Streit: In diesem Monat soll das Minispielfeld im Stadtteil Dilsberg komplett abgebaut werden. Dies gab Jan Seidel von der Stadtverwaltung in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates bekannt.

Lärm und Vandalismus hatten in den vergangenen Jahren immer wieder für großen Ärger gesorgt. Nun ist Schluss. Als Ersatz wurde das Spielfeld neben dem Fußballplatz hergerichtet und ist künftig frei zugänglich.

"Fußball ist Zukunft" war an dem Minispielfeld des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu lesen. 13 mal 20 Meter Spielfläche mit zwei Toren, umrandet mit Banden und Abfangzäunen: Das alles sollte für viel Freude im Neckargemünder Stadtteil Dilsberg und Spaß bei Kindern sowie Jugendlichen sorgen.

Seitdem das Spielfeld Anfang der 2000er Jahre anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land installiert wurde, sorgt es jedoch vor allem für Frust bei den Anwohnern und für Arbeit bei der Stadt. Die Probleme: illegale Nutzung, Lärm, Vandalismus.

Das Spielfeld ist ausschließlich für Kinder und Jugendliche errichtet worden – stattdessen fuhren Fußballer aus der ganzen Gegend das Feld an der Grundschule an, kickten bis in die Nacht oder am Wochenende. Immer wieder richtete die Ortsverwaltung neue Schlösser ein, verteilte Schlüssel nur an einige Wenige oder hinterlegte diese an der Schule. Immer wieder wurden die Schlösser aufgebrochen oder Ballfangnetze durchschnitten, um sich Zugang zu verschaffen.

"Das bedeutet viel Arbeit für den Bauhof und das Ordnungsamt, die nicht mehr tragbar ist", hatte Neckargemünds Bürgermeister Frank Volk bereits im Frühjahr 2023 auf Nachfrage der RNZ gesagt. Ortsvorsteher Andreas Erles hatte das Feld jedoch nicht aufgegeben wollen, startete einen letzten Versuch, appellierte an die ihm namentlich bekannten Vandalen und illegalen Nutzer.

Erfolglos. "Schade, dass viele Kinder nun darunter leiden müssen, dass ein paar wenige Chaoten sich immer wieder nicht an besprochene Vereinbarungen und geltende Regeln halten", bedauerte Erles. Man habe sich lange Jahre mit dem Thema beschäftigt, viele Lösungsvorschläge versucht. "Scheinbar ist heutzutage aber kein Respekt mehr vor dem Eigentum anderer vorhanden", so Erles.