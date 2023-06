Von Manuela Büchner

Neckargemünd-Dilsberg. Was für ein Auftakt in die Spielsaison 2023! Alle Vorstellungen für "Robin Hood" auf der Dilsberger Bühne sind ausverkauft. Glücklich schätzen kann sich, wer Karten für eine der Aufführungen ergattern konnte. Zur Premiere am Freitagabend zeigte sich das Ensemble in Topform. Im Publikum saß auch der Neckargemünder Bürgermeister