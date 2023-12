Neckargemünd-Waldhilsbach. (LL) Zahl­reiche Besucher hatten sich auf dem Waldhilsbacher Schulhof eingefunden, auf dem der Obst- und Gartenbauverein, die Jugendabteilung des Sportvereins, die Jugendfeuerwehr und die örtliche Grundschule mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt ein beachtliches Angebot präsentierten. Sehr erfreut zeigten sich die Besucher darüber, dass Florian Föhrenbach wieder mit allerhand kosmetischen und anderen Artikeln rund um den Honig aus seiner eigenen Imkerei sowie selbst hergestellten Seifen präsent war. Den Bürgerkeller teilte er sich mit Nadine Thiele, die ein Angebot an selbst eingefärbter Wolle, vor allem Sockenwolle, in allen denkbaren Farbkombinationen, teilweise sogar mit Glitzer, anbot. Auch hatten Anke Meyer und Caroline Haffner mit ihrem Team wieder einen Tauschmarkt im Sängerheim organisiert, bei dem viele nützliche und schöne Dinge den Besitzer wechselten.

Die Schule verwöhnte ihre Gäste in den Schulräumen mit allerlei Selbstgebackenem sowie mit Kaffee und Kinderpunsch. Erstanden werden konnten selbst gemalte Postkarten der Kinder und Weihnachtsgebäck. Auf viel positive Resonanz stieß das Filzen als Mitmachaktivität. Gespannt lauschten die Kinder den Märchenerzählungen von Carola Graf, die gleich dreimal in Aktion trat. In den Schulräumen hatte auch Thomas Kalb seinen Honigstand aufgebaut.

Spätestens zu der Zeit, als der Nikolaus vorbeischaute, war der Schulhof "proppenvoll". Und das hatte seine Gründe: Nicht nur die Dorfmusikanten unter der Leitung von Peter Kick spielten mit klassischen weihnachtlichen Klängen auf. Auch die komplett versammelten Grundschüler gaben mit Unterstützung ihrer Lehrerinnen ihr Bestes. Und das nicht nur beim Singen von Nikolausliedern wie "Seid still" und "Ich weiß was", "Lasst uns froh und munter sein", sondern auch beim gemeinsamen auswendigen Aufsagen von solch langen Gedichten wie "Am Nikolausabend", "Holler, Böller, Rumpelsack" und "Nikolaus und sein Eselchen". Damit beeindruckten sie nicht nur ihre Eltern, Onkel, Tanten und Großeltern, sondern vor allem auch den Nikolaus, der den weiten Weg vom Nordpol auf sich genommen hatte, um bei den Waldhilsbacher Kindern vorbeizuschauen. Auf seine Frage "Sind’s gute Kind, sind’s böse Kind?" hörte er von allen Seiten: "Es sind nur gute Kinder in Waldhilsbach". Der Nikolaus war damit zufrieden, war dann auch voll des Lobes für die gelungenen Beiträge der Grundschülerinnen und Grundschüler und überreichte jedem Kind einen großen Schokoladenweihnachtsmann aus seinem Sack.

Freuen durften sich kleine wie große Besucher auch über ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken: Waffeln und Glühwein gab es bei der SV-Jugend, frisch gebrannte Mandeln am Stand der Grundschule. Der Obst- und Gartenbauverein verwöhnte die Besucher mit Bratwürsten, Glühmost, heißem Apfelsaft sowie selbst hergestellten Edelbränden. Gulaschsuppe, Baguette- und Crepes-Variationen gab es bei der Jugendfeuerwehr.