Neckargemünd-Dilsberg. (cm) "Bitte keine heiße Asche einfüllen" – so oder so ähnlich lautet meist ein Hinweis auf Mülltonnen. Im Neckargemünder Stadtteil Dilsberg hat nun laut Feuerwehr eben heiße Asche in einer Mülltonne einen Brand ausgelöst, der zum Glück noch glimpflich ausging.

Wie Abteilungskommandant Harald Theocharidis auf RNZ-Anfrage berichtet, wurden die Bewohner eines Hauses im Herrzehntenweg in der Nacht auf Sonntag gegen 4.30 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Sie riefen selbst die Feuerwehr.

In einer von drei lichterloh brennenden Mülltonnen war wohl durch die Hitze eine Spraydose oder Ähnliches explodiert. Mit den drei Mülltonnen stand deren Holzunterstand in Flammen. Neun Feuerwehrleuten aus Dilsberg gelang es rasch, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Da zwischen dem nächsten Gebäude und den Tonnen noch Platz war, konnte das Feuer nicht übergreifen.

Auch interessant Neckargemünd: Dilsberger Weihnachtsmeile lockte etliche Besucher auf die Feste

Gegen 6.30 Uhr war der 43. Einsatz der Dilsberger Wehr in diesem Jahr – darunter mehrere Brände – beendet. Ein Glück: Da Sonntag war, konnten sich die Einsatzkräfte nach dem nächtlichen Einsatz noch einmal hinlegen