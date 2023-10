Abbau der B 37-Radspur "ist nicht vorgesehen"

EILMELDUNG 05:56 Uhr

Raketenangriffe aus Gazastreifen auf Israel

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Samstagmorgen überraschend Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. In verschieden Städten des Landes heulten die Warnsirenen, wie die Armee mitteilte.