Region Heidelberg. (cm) Schon wieder kommt es im Elsenz- und Neckartal wegen eines "erhöhten Krankenstandes" im Neckargemünder Stellwerk zu Zugausfällen. Bereits in der Nacht auf Freitag, 10. November, muss die Bahn den Zugverkehr zwischen Heidelberg und Eberbach sowie Heidelberg und Meckesheim ab 22 Uhr einstellen. Wie ein Bahnsprecher am Donnerstagnachmittag auf RNZ-Anfrage sagte, werden am Wochenende sogar gar keine Züge fahren.

Nach Angaben der Bahn kann das Stellwerk wegen kurzfristigen Personalausfällen nicht besetzt werden. In der Nacht auf Freitag fahren zwischen 22 und 4.40 Uhr zwischen Heidelberg-Altstadt und Eberbach beziehungsweise Heidelberg-Altstadt und Meckesheim keine Züge. Dies betrifft die Linien S1 und S2 im Neckartal sowie S5 und S51 im Elsenztal in den erwähnten Abschnitten.

Laut Bahn wird ein Busnotverkehr eingerichtet. Am Wochenende ist sogar das Neckartal bis Mosbach lahmgelegt, da dann auch das Stellwerk in Eberbach nicht besetzt werden kann.

"Wir müssen den Verkehr mit Bussen abwickeln und bitten um Entschuldigung", kündigte der Bahnsprecher an. Das laut Bahn "vorübergehend reduzierte Zugangebot" betrifft den Zeitraum von Freitag, 10. November, um 22 Uhr bis Montag, 13. November, um 4.40 Uhr.

Wegen der abweichenden Fahrzeiten der Busse sollten Fahrgäste mehr Reisezeit eingeplant und beachtet werden, dass die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen, so die Bahn. Eine Fahrradmitnahme in den Bussen sei aus Kapazitätsgründen leider nicht möglich.

In den vergangenen Wochen und Monaten kam es wegen Personalmangels im Neckargemünder Stellwerk bereits zu zahlreichen Zugausfällen. Bei Fahrdienstleitern handele es sich um Fachkräfte, die eine spezielle örtliche Einweisung benötigen. "Deshalb ist kurzfristiger Ersatz nicht möglich", erklärt der Bahnsprecher, betont aber: "Wir sind aktiv in der Personalgewinnung.

Update: Donnerstag, 9. November 2023, 19.11 Uhr

Wieder fielen Züge wegen krankem Personal im Stellwerk aus

Region Heidelberg. (cm) Erneut hat die Bahn am Samstag und Sonntag zwischen 6 und 18 Uhr den Zugverkehr zwischen Meckesheim, Neckargemünd und Heidelberg kurzfristig eingestellt. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es ähnliche Ausfälle gegeben. Grund waren abermals "hohe Krankenstände beim Stellwerkspersonal in Neckargemünd".

Die derzeit angespannte Personalsituation lasse sich leider trotz flexibler und vorausschauender Planung sowie zusätzlicher Bereitschaften nicht vollständig kompensieren, teilte ein Bahnsprecher am Montag auf RNZ-Nachfrage mit. Bei den Mitarbeitenden in den Stellwerken handele es sich um hoch spezialisierte Fachkräfte, die kurzfristig schwer ersetzbar seien.

So müssten Fahrdienstleiter für die jeweilige Stellwerkstechnik und Region ausgebildet sein und für die örtlichen Gegebenheiten eingearbeitet werden. "Aktuell werden Mitarbeitende für flexiblere Einsätze weiter qualifiziert", so der Sprecher. Die Bahn setzte nach eigenen Angaben Ersatzbusse ein.