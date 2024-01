Region Heidelberg. (luw) Die Christbäume landen auf den Straßen, zahlreiche Gemeinden, Vereine und andere Gruppierungen laden zu ihren Neujahrsempfängen ein. Doch das Wochenende rund um Heidelberg hat am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Januar, noch mehr zu bieten. Besonderer Höhepunkt: die Rückkehr der Närrischen Straßenbahn zwischen Eppelheim und Heidelberg nach vier Jahren Pause. Was sonst noch los ist?

Die RNZ bietet soweit bekannt einen Überblick:

Bammental

> Der Neujahrslauf des TV Bammental findet am Samstag statt. Jung und Alt sind dazu eingeladen, eine 5,5 Kilometer lange Route durch den Wald zu wandern, zu walken oder zu laufen. Start ist zwischen 9.30 und 10.30 Uhr in der TV-Halle. Nach dem Lauf wird zu Glühwein und mehr eingeladen. Spenden kommen der örtlichen Tafel zugute.

> Eine Gemeindeversammlung der evangelischen Kirchengemeinde findet am Sonntag ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche statt. In diesem Rahmen wird der Naturschutzbund eine Plakette für den "Lebensraum Kirchturm" übergeben.

> Zum Neujahrsempfang lädt die Gemeinde am Sonntag ab 11.15 Uhr ein. Dieser findet in der Elsenzhalle statt.

Dossenheim

> Der Neujahrsempfang der Gemeinde findet am Sonntag ab 11.30 Uhr im Martin-Luther-Haus statt. Die Musikkapelle tritt auf und Ehrungen finden statt, umrahmt von Ansprache und Schlussworten des Bürgermeisters David Faulhaber.

> Ein Frühstücksgespräch für Alleinlebende und Interessierte findet am Samstag ab 10 Uhr im Martin-Luther-Haus statt. Diplompädagogin Helga Wolpert gibt für das Gespräch Impulse zum Thema "Dankbarkeit". Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 0 62 21 / 86 66 53 oder 0 62 21 / 86 65 82. Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde.

Eppelheim

> Der Neujahrsempfang der Stadt findet am Sonntag in der Rudolf-Wild-Halle statt. Los geht es um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, das offizielle Programm mit dem Eppelheimer Carneval Club, Bürgermeisterin Patricia Rebmann und Vereinssprecher Thomas Hübler beginnt um 11 Uhr. Verdiente Bürger werden geehrt und Stadtkapelle sowie Spielmannszug der Feuerwehr sorgen für Musik.

> Die Närrische Straßenbahn kommt nach vier Jahren Pause zurück auf die Gleise: Als Teil der Kurpfälzer Fastnacht fährt die Bahn am Sonntag zwischen 11.33 und 17 Uhr zwischen Eppelheim, Heidelberg und dem Stadtteil Kirchheim. Die Fahrgäste erwartet an Bord Partymusik, der Eppelheimer Carneval Club (ECC) öffnet ein Zelt vor dem Rathaus, das mitveranstaltende Heidelberger Karneval Komitee ist am Bürgerzentrum Kirchheim vertreten. Abfahrten am Eppelheimer Rathaus sind um 11.33 Uhr, um 13.33, 15.33 und 17.33 Uhr; Abfahrten am Heidelberger Bismarckplatz in Richtung Eppelheim 13, 15 und 17 Uhr.

Gaiberg

> Zum Neujahrsempfang lädt die Gemeindeverwaltung am Sonntag ein. Los geht’s um 11 Uhr im Bürgerforum Altes Schulhaus.

Leimen

> Das Repaircafé öffnet am Samstag im St. Ilgener Martin-Luther-Haus. Von 14 bis 17 Uhr stehen Ehrenamtliche zur Reparatur verschiedenster Utensilien bereit.

> Zu "Musik in der Mauritiuskirche" lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag ein. Ab 18 Uhr bietet Volker Luft unter dem Motto "Klangwelten" ein Gitarrenkonzert. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Mauer

> "Soziales Miteinander, Senioren und Barrierefreiheit" lautet der Titel der Veranstaltung, zu der der SPD-Ortsverein am Sonntag im Rahmen der Reihe "M3 – Mauer morgen mitgestalten" einlädt. Los geht es um 10.30 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus; alle Mauermer sind zur Diskussion und für Anregungen eingeladen.

Meckesheim

> Zur Aprés-Ski-Party lädt der Reit- und Fahrverein am Samstag ein. Los geht es um 20 Uhr auf dem Reithof Heid; eingelassen werden alle im Alter ab 16 Jahren.

> Eine Glühwein-Wanderung für Alt und Jung bietet der TSV Meckesheim am Sonntag an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Marktplatz. Beim Ausklang gibt’s neben Glühwein und Kinderpunsch auch Schmalzbrot. Es wird darum gebeten, festes Schuhwerk zu tragen.

Neckargemünd

> Das Reparatur-Café öffnet am Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr im Alten Rathaus, Hauptstraße 25. Fachleute versuchen kaputten Gegenständen wieder neues Leben einzuhauchen; Spenden sind willkommen.

> Eine Altstadt-Führung "Stadt am Fluss" bietet Armin Fenner vom Kulturverein am Sonntag an. Unter anderem werden die historische Stadtanlage und die Berufszweige erläutert, die auf Wasser angewiesen sind: Neckar-Schifffahrt, Mühlen und Gerbereien. Neben historischen Fakten zu Baudenkmälern, Fachwerkhäusern und mehr werden auch unterhaltsame Anekdoten angekündigt. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden, Treffpunkt ist um 11 Uhr am Hanfmarkt.

Nußloch

> Der Neujahrsempfang der Gemeinde findet am Sonntag in der Festhalle statt. Ab 17 Uhr werden verdiente Bürger für besondere Leistungen geehrt; der Musikverein Feuerwehrkapelle und der MGV 1867 Männer- und Frauenchor umrahmen die Veranstaltung, für die sich Interessierte bis zum 3. Januar im Rathaus anmelden konnten.

Sandhausen

> Einen Neujahrsempfang veranstaltet die Grün-Alternative Liste (GAL) am Sonntag in der ehemaligen Synagoge. Ab 16 Uhr bietet sich die Gelegenheit, die nominierten Kandierenden für die Gemeinderatswahl kennenzulernen. Zudem wird der Grünen-Landtagsabgeordnete Norbert Knopf als Gast angekündigt und Gemeinderätin Beate Würzer sorgt für die musikalische Umrahmung.

Schönau

> Eine Winterfeier veranstaltet der MGV Singverein Freiheit am Samstag ab 19.30 Uhr. In der Stadthalle werden Theater und Gesang geboten: Frauen- und Männerchor treten unter der Leitung von Thomas Wind auf, das Theater "Der Jahrestag" wird aufgeführt und unter dem Motto "Singen macht Freu(n)de" werden chorische und solistische Beiträge angekündigt. Zudem gibt es eine Tombola mit Sachpreisen und Gutscheinen als Gewinne.

> Zum Schlachtfest lädt der SV 02 Altneudorf am Samstag ab 12 Uhr ein. In der Altneudorfer Sporthalle werden Schlachtplatte, Buffet und Getränke angeboten. Wie der Verein mitteilt, können diesmal keine Vorbestellungen angenommen werden. Einlass in die Halle ist bereits ab 11 Uhr.

Wiesenbach

> "Schaut doch mal vorbei" heißt die Komödie in drei Akten von Ulla Kling, die die Theatergruppe Lambefiewa am heutigen Freitag sowie am Samstag aufführt. Dabei geht es um zwei Familien, die sich im Urlaub kennengelernt haben und sich nach einem Jahr wieder sehen – harmonisch geht es dabei allerdings nicht zu... An beiden Tagen beginnt die Aufführung in der Biddersbachhalle um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.45 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei "Lotto Stoll" in Mauer sowie bei "Toker Gemüse & Obst" in Wiesenbach.

> Eine Gemeinschaftsausstellung der Künstlergruppe "Alte Ziegelei" ist am Samstag und Sonntag in der Biddersbachhalle zu sehen. Die Werke werden am Samstag zwischen 18 und 20 Uhr und am Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr unter dem Motto "Vielfalt in Farben und Formen" präsentiert. Beim Termin am Sonntag bietet sich zudem die Möglichkeit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen, auch ein Sektempfang im Foyer der Halle wird angekündigt.