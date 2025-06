Neckarsteinach-Darsberg/-Grein. (ugh) Die Bauarbeiten an der Fahrbahn der Kreisstraße 36 (K 36) in der Ortsdurchfahrt von Neckarsteinach-Darsberg gehen in die nächste Bauphase. Zuvor wurden die Arbeiten zwischen dem Friedhof und der Einmündung Lärchenweg abgeschlossen. Seit Mittwoch werden die Arbeiten nun zwischen "Neuer Weg" und Friedhof fortgeführt.

Die Arbeiten in diesem