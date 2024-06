Von Sabine Hebbelmann

Mühlhausen. Starkregen ist ein mittlerweile häufig zu beobachtendes Wetterphänomen. Meist tritt er im Sommer in Verbindung mit Gewittern auf. Unterstützt von Fördermitteln des Landes hat die Gemeinde Mühlhausen mit der Firma Geomer ein Starkregenrisikomanagement entwickelt. Für das Heidelberger Unternehmen stellten Stefan Jäger und Matthias Stork bei einer Informationsveranstaltung im Bürgerhaus die Problemlage vor. Denn die Sturzfluten haben eine sehr kurze Vorwarnzeit, sodass der Bevölkerung in der Regel nur wenig Zeit bleibt, sich vorzubereiten.

Infolge eines Starkregens kann es zu Überschwemmungen kommen. Hochwassergefahrenkarten des Umweltministeriums bieten Informationen über mögliche Überschwemmungsgebiete. Auch kleinere Gewässer wie Bäche können nach anhaltenden Regenfällen anschwellen, ausufern und zu Überflutungen führen. Starkregen, der lokal und punktuell auftritt, kann aber auch fernab von Gewässern und eingetragenen Überschwemmungsgebieten zu Überflutungen und Schäden führen.

Besonders zielgerichtet können Vorsorgemaßnahmen erfolgen, wenn die Gefahren und Risiken am jeweiligen Standort bekannt sind. Mühlhausen geht das Thema als interkommunales Projekt zusammen mit Wiesloch, Dielheim, Malsch, Rauenberg, Östringen, Bad Schönborn und Kronau an. Für die Kommunen wurden Starkregenkarten erarbeitet, die die Gefahren und Risiken durch Starkregen zeigen. Aus den Karten wurden für öffentliche Gebäude Hochwasserschutzmaßnahmen in Form von Steckbriefen abgeleitet.

Für Eigentümer von privaten oder gewerblichen Gebäuden gilt die gesetzliche Pflicht zur Eigenvorsorge: Anhand der kommunalen Starkregenkarten kann man sich über das Risiko informieren und Maßnahmen ergreifen.

Auf den Karten werden drei verschieden Szenarien für Starkregenereignisse dargestellt: selten (alle 30 Jahre), außergewöhnlich (alle 100 Jahre) und extrem (mehr als 100). In vier Stufen von hellblau bis schwarzblau wird die Überflutungstiefe angezeigt. Fließwege und -geschwindigkeit lassen sich an der Zahl und Dichte paralleler Linien ablesen.

Eine Animation zeigte am Infoabend, wie der Waldangelbach innerhalb einer halben Stunde anschwillt. "Sie haben maximal 20 Minuten Zeit um sich darauf vorzubereiten", machte Stork klar. Das Hochwasserrückhaltebecken am Zusammenfluss von Waldangelbach und Tairnbächle bietet einen Schutzwall für Mühlhausen. Bei einem Extremhochwasser reiche das Becken aber nur bedingt aus. Auch so bleibt ein gewisses Risikopotenzial, auch für die Ortsteile Rettigheim und Tairnbach.

Bürgermeister Jens Spanberger wies außerdem auf den Kraichgauer Boden hin, der durch Erosion gefährdet ist. Er beobachtet, dass Gewitter früher im Jahr kommen. Bei Sturzregen könne der feine Löss auf Feldern, auf denen noch nichts herangewachsen ist, ins Fließen geraten. Bei Gewittern in Tairnbach sei bereits Löss über das ganze Dorf geschwemmt worden, erzählte er.

Auch das Risiko von Hangrutschen wurde angesprochen. Auskunft könne hier das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) in Freiburg geben. "Das Wichtigste ist, dass Sie vorbereitet sind", sagte Stork und riet Eigentümern, das große Informationsangebot im Netz zu nutzen.

Gebäude lassen sich je nach Bedarf durch Einfassungen um Lichtschächte, durch Schwellen vor Eingängen, durch dichte Fenster oder Mauern schützen. Eine Rückstausicherung schützt vor eindringendem Wasser aus der Kanalisation. Wichtige Dokumente sollten darüber hinaus außerhalb der Risikobereiche aufbewahrt werden. Die Sturzfluten kommen überraschend, oft auch mitten in der Nacht. Umso wichtiger sei es, einen Plan zu haben, wie man sich im Fall der Fälle verhält. Zu den Tipps gehört: Hochwasserwarnungen verfolgen, Hilfsbedürftige in Sicherheit bringen, Haus möglichst nicht verlassen und Keller und andere Räume, in die das Hochwasser eingedrungen ist, nicht betreten: Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.

Info: Die Starkregenkarten gibt es im Internet: www.starkregengefahr.de.