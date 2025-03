Von Konrad Bülow

Mühlhausen-Rettigheim. Partystimmung, freudige "Helau"-Rufe, fliegende Bonbons, bunte Motivwagen und tanzende Fußgruppen: Vieles war am Dienstag wie immer, wenn der Faschingsumzug durch die Straßen von Rettigheim zieht – und vieles war anders. Am Vortag hatte die tödliche Amokfahrt von Mannheim die Region erschüttert, fast alle Fastnachtsveranstaltungen in der Umgebung wurden abgesagt. Der Rettigheimer Faschingsumzug aber nicht. "Wir setzen nicht ein Zeichen zum Trotz, sondern ein Zeichen für Solidarität und Freiheit, Demokratie und traditionelle Dorfgemeinschaft", hatte das Umzugskomitee am Vorabend mitgeteilt. An sämtlichen Verkaufsstellen würden Spendenkassen für die Opfer eingerichtet.

"Wir haben beim Sicherheitskonzept noch einmal nachgebessert", sagte Bürgermeister Jens Spanberger eine gute halbe Stunde vor dem Start, als sich an der Kreuzung der Malscher Straße mit der Östringer Straße die ersten Menschentrauben bildeten. Die Polizei zeigte Präsenz, Fahrzeuge des Bauhofs und der Feuerwehr blockierten die Zufahrten zur Partymeile. Über allem strahlte die Sonne vom blauen Himmel.

Ein Zeichen setzen sollte der Rettigheimer Faschingsumzug unter dem Eindruck der Amokfahrt von Mannheim. Zahlreiche Motivwagen und Fußgruppen ließen im Ort noch einmal die Fastnacht hochleben. Foto: Pfeifer

Viele Einwohner Rettigheims standen hinter der Entscheidung, den Umzug auch und gerade in diesen Zeiten stattfinden zu lassen. Während des kurzen Pressegesprächs kam eine Anwohnerin auf den Bürgermeister zu und legte ihm die Hand auf den Arm: "Ich möchte mich bei Ihnen bedanken", sagte sie. Als sie am Morgen in der RNZ gelesen habe, dass der Umzug stattfindet, sei sie freudig überrascht gewesen. "Wir haben mehrere solcher Rückmeldungen bekommen", sagte Spanberger.

Es hätten auch keine Gruppen spontan ihre Teilnahme gestrichen, sagten Stefan Breitner und Sascha Wittmaier vom Elferrat – im Gegenteil: Nach den Absagen in der Umgebung habe es Anfragen zur spontanen Teilnahme gegeben. "Wir haben aber ab 25 Zugnummern keine Anmeldungen mehr angenommen", erläuterten sie. Dass der Rettigheimer Faschingsumzug von der schrecklichen Tat in Mannheim profitiert, wollten sie nicht.

Um 15.11 Uhr ging es wie geplant los. Die Feuerwehr setzte sich an die Spitze, dahinter sorgte der Musikverein Eintracht Rettigheim als Fußgruppe für fastnachtliche Klänge, gefolgt von den Quasselweibern aus Mingolsheim, die mit Süßigkeiten für Freude am Straßenrand sorgten. Dahinter zog ein mobiles Badezimmer die Blicke auf sich.

Ein Jubiläum hatten die Haubentaucher aus Malsch zu feiern, seit elf Jahren sind sie bei der Fastnacht immer dabei – als Erkennungszeichen hatten sie dieses Mal einen überdimensionalen Artgenossen im Schlepptau. Auch mit Leoparden und bösen Zauberinnen vom Malscher Fastnachtsumzug gab es ein Wiedersehen. Der Elvis-Presley-Motivwagen des Mühlhausener Fanfarenzugs gab ein weiteres Gastspiel.

Die Mengelser Rasselbande grüßte die Rettigheimer Fastnachter unter dem Motto "Casino". Danach war wieder eine Gruppe aus dem Ort an der Reihe, die Reddinga Backknöpflein schwammen verkleidet als Fische durch die Menge. Auf ihr Jubiläum machten die Segelflieger aus Malsch aufmerksam – mit einer Nachbildung des Letzenbergs inklusive Kapelle und darüber kreisenden Luftfahrzeugen.

Die Gruppe Adischpas hatte sich ein Thema aus der Region für ihre Parodie ausgewählt – als "Special Force Glasfaserausbau" nahm sie die verzögerte und problembehaftete Ankunft des schnellen Internets aufs Korn, inklusive gelangweiltem Bauarbeiter auf dem Dixi-Klo – der als Lektüre fatalerweise eine großzügig bebilderte Boulevard-Zeitung anstatt der RNZ gewählt hatte.

Die Schorlebuwe aus Mingolsheim schlossen sich dem Umzug als "Badische Harlekin" an, begleitet von einem großen Teddybären. Das Jugendzentrum Focus aus Rettigheim wagte einen Blick zurück auf das Jahr 1925 – als noch Gangster mit Schiebermützen und Zigarren das Bild prägten. Viele Wagen hielten an der Kreuzung zur Östringer Straße kurz an und verharrten umgeben von der Menge, bevor sie die Fahrt fortsetzten.

Der Reddinga Zirkus folgte mit bunten Clowns, die Palmkätzlin brachten eine Unterwasserwelt in die Straßen von Rettigheim – inklusive Haien und Kraken. Aus Kronau grüßten die Bärämadd’l mit Blas- und Schlaginstrumenten. Die Rettigheimer Feuerwehr fuhr im Anschluss nicht mit einem Einsatzfahrzeug, sondern mit einer rollenden Pyramide über die Zugstrecke, begleitet von Mumien und Pharaonen.

Die Ladykracher steuerten das Thema "Afrika" bei, Besuch aus dem anderen Mühlhausener Ortsteil gab es von der Tairnbacher Wanderhütte. Aus Malsch war außerdem der Pumuckl über die Weinberge nach Rettigheim gerollt, dieses Mal nicht nur für Schreinermeister Eder sichtbar. Gut gelaunt präsentierte sich auch die Azteken-Theke aus Malsch. Den Schluss des Umzugs bildete der von blauen und weißen Farben dominierte Wagen des Elferrats. Dahinter folgte ein voll besetzter Mannschaftswagen der Polizei.

Nach dem Umzug feierten die Fastnachtsfreunde aus Rettigheim in der örtlichen Turnhalle. Bürgermeister Jens Spanberger zog eine Stunde später ein positives Fazit. Zwischenfälle gab es demnach keine. Nach Angaben der Polizei seien 8000 bis 9000 Menschen dabei gewesen: "Es war ein schöner Fastnachtsumzug."

Mühlhausen-Rettigheim. (seb) "Wir feiern", zeigte Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger sich am heutigen Rosenmontag entschlossen – und das auch im Namen der Akteure des Rettigheimer Umzugs und der Dorfgemeinschaft, die diese Tradition mit Herzblut pflege.

Man zeige sich solidarisch mit den Opfern in Mannheim und deren Angehörigen, "wir denken an sie und stellen aus Solidarität Spendenboxen auf". Aber mit dem Rettigheimer Faschingsumzug, der am Dienstag ab 15.11 Uhr durch den Ort zieht, wolle man auch "ein Zeichen für Freiheit und unsere demokratische Grundordnung setzen", so Spanberger.

Er ergänzt: "Das Sicherheitskonzept hatten wir vorher schon nachgeschärft", Polizei, Bauhof und Feuerwehr seien im Einsatz.