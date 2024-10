Von Rudi Kramer

Rettigheim. Retten, löschen, bergen, schützen – in diese vier Schlagworte lassen sich die vielfältigen Aufgaben einer Feuerwehr zusammenfassen. Die Anforderungen an eine funktionsfähige Feuerwehr sind in den letzten Jahren gestiegen. Man braucht gut ausgestattete Räumlichkeiten, dazu entsprechende Fahrzeuge, Ausrüstungen und Geräte.

Mit dem