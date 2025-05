Mühlhausen. (RNZ) Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde am Sonntag gegen 14.25 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen alarmiert: Nach Angaben der Wehr saß ein Pferd im Bachlauf des Waldangelbachs fest. Eine junge Reiterin war auf einem Ausritt in Höhe des Rückhaltebeckens in Mühlhausen, als sich das Tier erschreckte, durch das Dickicht auswich und im Waldangelbach landete. Die Reiterin blieb unverletzt.

"Durch gemeinsames positives und beruhigendes Einwirken auf das Pferd konnte es ermutigt werden, sich wieder auf die Beine zu stellen", heißt es im Bericht der Feuerwehr. Anschließend konnte es die Besitzerin behutsam aus dem Bachlauf führen. Durch Decken wärmte die Feuerwehr das Tier, bevor es langsam aus dem Dickicht geführt wurde. Ein verständigter Tierarzt begutachtete das Pferd und konnte Entwarnung geben: Auch das Pferd hatte sich zum Glück nicht verletzt.