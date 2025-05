Von Rudi Kramer

Tairnbach. Die Gesamtgemeinde Mühlhausen feiert ihr 50-jähriges Bestehen und nach dem Festakt in Mühlhausen und dem Tag der Vereine in Rettigheim stand am vergangenen Wochenende in Tairnbach das Dorffest an – verbunden mit einem "Meilenstein in der Geschichte des Dorfes", dem Spatenstich für die neue Grundschule. Die Sonne lachte von einem blauen Himmel