Von Sebastian Lerche

Mühlhausen. Kanäle und Straßen, Bildung und Betreuung, Flüchtlingsunterbringung: Aufwendige und teure Pflichtaufgaben stehen in Mühlhausen an, nicht nur aktuell, sondern auf absehbare Zeit – die Handlungsspielräume sind klein. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich, als der Haushaltsplan 2023 einstimmig verabschiedet wurde – die