Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Das hat Seltenheitswert: Der Wettergott hat die Kerwen von Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach gleichermaßen mit herrlichem, aber kühlem Spätsommerwetter beschenkt. Die Mühlhäuser Kerwe präsentierte sich zum Auftakt fröhlich und einladend, mit etwas Glück wird es heute zum Abschluss nicht ganz so wechselhaft wie vorhergesagt.

Eine ganze Menge unternehmungslustiges Kerwevolk stürzte sich in den Rummel. Ausschankstellen, Zelte und Stände der Gruppen und Vereine lockten zu vergnüglichen Stunden. Man zeigte sich gut gerüstet mit Getränken und einem reichlichen kulinarischen Angebot. Ein Anziehungspunkt für die Kinder und die Jugend war der Vergnügungspark mit Autoscooter, Kinderkarussell, Loseverkauf, Schießbude, Spielwaren- und Süßwarenständen. Vertreten waren auch die Marktverkäufer mit ihren vielseitigen Angeboten an Süßwaren, Textilien, Hand- und Bastelarbeiten und Geschenkartikeln.

Die Schlumpel wurde auf den Namen „Krummberta“ getauft. Foto: Pfeifer

Die katholische Kirchengemeinde St. Cäcilia und die evangelische Kirchengemeinde Mühlhausen-Tairnbach hatten zum ökumenischen Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Cäcilia eingeladen. Pastoralreferentin Antje Kaminski wies auch im Namen von Pfarrer Klemens Dittberner auf die Verbindung von Kirchweih und Kerwe hin, die ihren Ursprung im Weihetag der Pfarrkirche habe. Der Predigtdialog stand unter dem Leitwort "Gott gibt den Menschen Brot und Hoffnung".

Salven aus der historischen Kanone kündigten den Beginn der drei fröhlichen Tage an. Auf dem Kirchplatz erklang Marschmusik durch die Brass Band des Kraichgau Fanfarenzugs und die Kerweschlumpel wurde auf den Namen "Krummberta" getauft. Die vielen Schaulustigen wurden von Bürgermeisterstellvertreter Hans Becker herzlich willkommen geheißen. Drei unbeschwerte Tage wolle man jetzt in der "Metropole", der "heimlichen Hauptstadt des Angelbachtals" genießen. Viel Prominenz aus nah und fern weilte unter den Besuchern, auch französische Gäste aus der Partnergemeinde St. Etienne de Montluc.

Auf der Kerwemeile gemeinsam ausgelassen feiern, lachen und die Köstlichkeiten genießen, dazu forderte Bürgermeister Jens Spanberger auf. Besonders warme Worte fand Spanberger für die Winzerinnen und Winzer vor Ort, die in der "wunderschönen Weinbaugemeinde im Kraichgau diesen heimischen Wundertrank" produzieren. Ihnen sei die attraktive, gepflegte Landschaft zu verdanken. Er sei auch sehr glücklich darüber, dass das beliebte "Sun goes down"-Weinfest auf dem Heiligenstein nach der kurzen "Fledermauspause" wieder gefeiert werden kann. Ein besonderer Dank des Bürgermeisters ging an die Helferinnen und Helfer. Die Grüße der Weinhoheiten überbrachte Cora-Heidi Vonthron.

Von streng geschützten Tieren am Himmel und unter der Erde wusste Ortsbüttel Thomas Wiesendanger zu berichten. Da lebe einerseits auf dem Heiligenstein die seltene Gattung der "Gänse-Fledermäuse", eine Art Zugvögel, die Weinfeste verhindern könnten. Auf der anderen Seite seien unter Mühlhausens Gehwegen "Glasfaser-Wühlmäuse" bei der Arbeit, die die Wege zu Trimm-dich-Pfaden umgestalteten. Entzugserscheinungen für die Dorfbewohner gab es durch die Störungen von Telefon, Internet, Fernsehen. Aber man hatte dafür viel mehr Zeit für den Dorfklatsch. Nicht auszudenken, was die Feuerwehr beim Ausfall des Notrufs getan hätte: Verständigung durch Rauchzeichen?

Nichts hält länger als ein Provisorium, heiße es bei der Feuerwehr mit Blick aufs geplante Feuerwehrhaus, so der Ortsbüttel. Aber das Perfekte brauche ja Zeit zum Reifen, jetzt seien Fitness- und Wellnessbereich plus Kinosaal mitgeplant. Nachdem die Light-and-Fire-Show bei der Kerwe die Besucher im letzten Jahr "restlos begeistert" habe, gebe es in diesem Jahr doch wieder ein Brillantfeuerwerk. Abschließend wünschte der Ortsbüttel den Besuchern eine regen- und gewaltfreie, gesellige und friedliche Kerwe.

Ein Höhepunkt am Sonntagnachmittag war sicher das Entenrennen, das wieder für Spannung sorgte. Denn der neu gestaltete Angelbach hatte den Enten so manches zusätzliche Hindernis in den Weg gelegt. Über tausend nummerierte Quietschenten schwammen auf dem Angelbach von Brücke zu Brücke um die Wette. Auf dem Platz vor der Kirche zeigten dann die Tänzerinnen der TGL flotte Showtänze. Mit vielen hundert Kerzen romantisch erhellt, erstrahlte der Angelbach am Abend als leuchtendes Band.

Groß war der Andrang bei Mühlhausens Kerwe, schon bei der Eröffnung und besonders beim gestrigen Entenrennen auf dem Waldangelbach. Foto: Pfeifer

Heute, Kerwemontag, lädt der FC Mühlhausen ab 11 Uhr zum Schlachtfest mit Hausmacher Spezialitäten, Wellfleisch und Schlachtplatten in sein Zelt ein. Auch die anderen Vereine laden zum Mittagstisch. Beim Kinderflohmarkt ab 14 Uhr am Fuß- und Radweg haben alle Kinder die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Bücher, Spielsachen oder dergleichen anzubieten. Ab 15.30 Uhr sind Kinder und Jugendliche zur Disco auf dem Kirchenvorplatz eingeladen. Unter Weinen und Wehklagen wird um 19 Uhr im Zentrum der Kerwe die Kerweschlumpel beigesetzt. Abschluss und Höhepunkt ist um 21 Uhr das Feuerwerk.