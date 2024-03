Von Rudi Kramer



Mühlhausen-Tairnbach. "Unsere Gesamtfeuerwehr ist in Stärke, Qualität und Ausstattung bestens aufgestellt", so die Feststellung von Bürgermeister Jens Spanberger bei der Jahreshauptversammlung im Bürgersaal des Tairnbacher Schlosses.

Die Zahlen, die Gesamtkommandant Alexander Krotz den Anwesenden präsentieren konnte, sprachen für sich: 128 Aktive seien es derzeit, davon 47 in der Abteilung Mühlhausen, in Rettigheim 43 und in Tairnbach 34. Die Alterswehr zähle 19 Mitglieder, doch auch für die Zukunft sei man gerüstet.

Insgesamt zählen die Jugendfeuerwehren aktuell 59 Kinder und Jugendliche. Einen Dank sprach Krotz auch den engagierten Jugendwarten und Jugendleitern aus, die diese betreuen.

Viele Mitglieder durften sich über Ehrungen durch den Kreisfeuerwehrverband Rhein-Neckar freuen, der die langjährigen Treuen für ihren Dienst auszeichnete. Foto: Pfeifer

Die Stärke der Wehr sei bei 104 Einsätzen im vergangenen Jahr aber auch notwendig, wie Krotz berichtete. Am häufigsten – in 45 Situationen – sei die Wehr für technische Hilfeleistungen ausgerückt, an zweiter Stelle zu Bränden mit 26 Einsätzen und 33 sonstigen Ausfahrten oder Sicherheitswachdiensten.

Dass die Einsätze so erfolgreich haben verlaufen können, sei den zahlreich besuchten Lehrgängen und Schulungen zu verdanken. Krotz dankte an dieser Stelle seinen Stellvertretern Markus Hellriegel und Thorsten Mirwald.

Über die Aktivitäten der drei Jugendfeuerwehren berichteten Simone Lutz (Mühlhausen), Jannik Breitenfeld (Rettigheim) und Nicole Bender (Tairnbach). Fast wöchentlich haben sich die einzelnen Gruppen zu Übungsabenden und Gruppenstunden getroffen, auch Lehrgänge und Wettbewerbe haben sie erfolgreich besucht.

Krotz und Spanberger nutzten diese Gelegenheit, den Jugendwarten und Jugendleitern zu danken, deren Arbeit überhaupt das Fundament für die Zukunft der Wehr bilde.

Über das Alltagsgeschäft hinaus engagiere man sich außerdem in den Gemeinden bei der Aktion "Saubere Umwelt", bei der Christbaumaktion, bei den Adventsmärkten, beim Martinszug und Faschingsumzug. Neben den Aufgaben achte man aber auch darauf, Geselligkeit und Kameradschaft zu pflegen, wie etwa bei Ausflügen, Freizeiten, Radtouren oder Weihnachtsfeiern.

Ingo Schmiedenberg, der stellvertretende Kreisbrandmeister des Kreisfeuerwehrverbandes Rhein-Neckar, dankte der Gesamtfeuerwehr für ihr Engagement. Auf die Feuerwehr sei immer Verlass, das ganze Jahr über und rund um die Uhr.

Allerdings mahnte er auch. Obwohl die Wehr in Notlagen immer bereitstehe, zeige sich, dass zu viel gerufen wird. Er nahm die Gelegenheit auch zum Anlass, die "Regelungswut" der Behörden zu kritisieren. Seine Meinung: "Wir verwalten uns zu Tode."

Auch der Bürgermeister dankte den einzelnen Abteilungen und wünschte sich, dass alle Aktiven weiterhin nach Einsätzen gesund nach Hause kommen. Handlungsbedarf sah auch er, etwa bei der Unterbringung der Feuerwehren von Mühlhausen und Rettigheim.

Während man mit der Sanierung und Erweiterung der Feuerwehrgerätehalle im Ortsteil in diesem Jahr starten könne, müsse man in Mühlhausen noch einige Jahre mit dem "Provisorium" leben, weil für einen Neubau ein europaweiter Wettbewerb vorgeschrieben sei.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Krotz und Hellriegel für fünf Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Damit sind im Hauptausschuss vertreten: Alexander Krotz, Markus Hellriegel, die Abteilungskommandanten für Mühlhausen Kai Kästel, Thomas Wiesendanger und Jens Kratochwill sowie Timo Fischer und Markus Schneider, für Rettigheim Stefan Jurke und Andreas Kamuf sowie Denis Ewert und Marco Zuber für Tairnbach.

Spanberger und Krotz überreichten gemeinsam die Urkunden zur Beförderung. Zu Feuerwehrleuten wurden befördert: Nina Graupeter, Michael Bührle, David Hillenbrand, Aaron Harbrecht, Max Kramer, Mike Schimmel, Marc Benker, Justin Nieruch, David Keller, Arian Kohlroß und Marcus Roselieb. Oberfeuerwehrsfrau beziehungsweise Oberfeuerwehrsmann wurden Laura Haarmann, Yannik Dorn, Dennis Seltner und Florian Sauer.

Zu Hauptfeuerwehrmännern wurden Sebastian Seubert, Manuel Hammer und Sebastian Schneider befördert. Löschmeister wurde Christoph Stadler. Zu Oberlöschmeistern wurden ernannt: Andreas Mermi, Patrick Schmid, Marcus Schneider, Johannes Becker, Marius Kamuf, Marcel Bender. Kai Kästel und Dennis Ewert stiegen in den Rang des Brandmeisters auf.

Die Ehrungen für langjährige Treue übernahmen Schmiedenberg und Unterkreisführer Christian Schmid. Marcus Schneider wurde für 30-jähriges Engagement mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet, Lisa Misch, Sebastian Schneider und Dennis Ewert erhielten die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Dienst. Die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre erhielten Nicole Bender und Thomas Wiesendanger.

Der Landesverband verlieht Nina Schneider das Landesehrenzeichen in Silber für 25-jährige Wehraktivität, während Marco Zuber, Timo Fischer und Patrick Schmid das Landesehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Dienst erhielten.

Auch die Gemeinde verlieh Auszeichnungen. Dieter Maier und Helmut Konrad wurden mit der Bürgermedaille in Gold geehrt. Die Bürgermedaille in Silber erhielten Hartmut Maier und Hubert Becker. Den Große Ehrenteller bekamen Klaus Müller und Marcus Schneider, den Ehrenteller Henning Kratochwill.