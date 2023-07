Mühlhausen. (RNZ) Sie sind in der Gemeinde unterwegs und sprechen die Jugendlichen an verschiedenen Orten, wo sie sich gerne aufhalten, direkt an. Zudem sind sie an den örtlichen Schulen aktiv. Mühlhausen betrachtet die "Mobile Jugendarbeit", die der Verein Postillion übernommen hat, als wertvolle Ergänzung zu den bereits vorhandenen Angeboten beispielsweise in den drei Jugendzentren oder durch Vereine.

Das Postillion-Team mit Friederike Bün, Lukas Staab und Jannik Thome – viel mit dem Elektro-Roller in der Gemeinde unterwegs – hat das Gefühl, gut in der Gemeinde angekommen zu sein und sich mit seinen vielfältigen Aktivitäten inzwischen etabliert zu haben.

Da die Resonanz so gut ist und viele Jugendliche auf die Mobile Jugendarbeit zukommen, schien es wichtig, nicht nur "mobil" zu sein. Passende neue Räume wurden gesucht und gegenüber vom Rathaus gefunden: in der Schulstraße 1, neben dem Café Mulin, dem Ort der Integration und Begegnung für alle Menschen.

Innen hell und freundlich: Die Räume der Mobilen Jugendarbeit in Mühlhausen. Foto: Pfeifer

Die Gemeinde hat die neuen Räume in Zusammenarbeit mit Postillion saniert und hergerichtet, jetzt fand die feierliche Eröffnung statt. Mit dabei waren Vertreter von Gemeinderat, Kraichgauschule, Bücherei, dem Verein "Kuhschwanz Angels" und dem Jugendzentrum "Subway" sowie einige Jugendliche. Zuvor hatte auch die CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Staab sich ein Bild von diesem Treffpunkt gemacht.

Der Wunsch des Postillion-Teams ist, dass dies ein lebendiger Treffpunkt werden möge, der die Jugendlichen stärkt und inspiriert. Zu den hellen, freundlich wirkenden Räumen, zu denen auch ein großer Hof mit Sitzgelegenheiten und Tischfußball gehört, erklärte Bürgermeister Jens Spanberger, dass dies eine ehemalige Obdachlosenunterkunft gewesen sei.

Innerhalb von drei Monaten sei hier richtig angepackt worden. "Die Räume wurden komplett entkernt und ansprechend hergerichtet, alle Fenster sind neu und die Küche natürlich auch."

Spanberger sagte: "Ich freue mich sehr, dass sich die Mobile Jugendarbeit in der Gemeinde etablieren konnte. Damit steht den Jugendlichen ein weiteres Angebot für ihre Freizeitgestaltung zur Verfügung. Somit erfüllen wir auch einen langersehnten Wunsch." Er erinnerte daran, dass dies auch beim Kinder- und Jugendforum, dem Gesprächsangebot der Gemeinde an junge Menschen, immer wieder erwähnt worden sei.

Genauso wie das attraktive Freizeitgelände nahe dem Gewerbegebiet "Ruhberg", das zurzeit im Werden ist: Hütte, Feuerstelle, Tischtennisplatte und vor allem Platz für ungezwungene Treffen wird es einmal bieten.

Förderung und Begleitung der jungen Generation werden in Mühlhausen großgeschrieben: Das wurde im Gespräch mit Christiane Staab deutlich. Von den anwesenden Jugendlichen erfuhr sie, dass sie sich über die neuen Räumlichkeiten der Mobilen Jugendarbeit sehr freuten. Sie zeigte sich beeindruckt: "Es freut mich sehr, dass die jungen Menschen hier eine solche Wertschätzung erfahren."

Stefan Lenz, geschäftsführender Vorsitzender des Postillion-Vereins, lobte die Arbeit von Bürgermeister und Gemeinderat: "Hier hat sich sehr viel in Bewegung gesetzt. Der entscheidende Faktor ist: Es ist wichtig, nicht über die Jugendliche zu sprechen, sondern mit ihnen."

Friederike Bün ergänzte: "Wir wurden mit offenen Armen empfangen, die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist sehr gut und auch die Jugendlichen sind super engagiert." Sie hob die zahlreichen Kooperationen mit Vereinen und weiteren Einrichtungen hervor. Ein besonderer Dank Büns ging an die Feuerwehr Mühlhausen, die das Postillion-Team stark unterstützt habe.