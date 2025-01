Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Die Nächte zwischen dem Heiligen Abend und dem Dreikönigsfest galten in Mühlhausen, aber auch weit verbreitet in der Region, in früheren Jahrhunderten als außergewöhnliche Tage.

Alle Räder standen still. Es war die Zeit, in der jede Arbeit ruhte, die Zeit der Rückschau und des Blicks in die Zukunft. Doch was hat es mit den "Rauhnächten"