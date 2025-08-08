Freitag, 08. August 2025

Meckesheim

Zahl der Straftaten in der Gemeinde sank deutlich

Letztmals erläuterte Revierleiter Wolfgang Metzger die Kriminalstatistik im Gemeinderat. Im Vergleich beruhigende Zahlen, aber Aufregung wegen der Polizeiposten.

08.08.2025
In Meckesheim soll es das Personal im Polizeiposten nicht knapper werden, hieß es im Gemeinderat. Im Neckargemünder Revierberereich sei dies beim Posten Schönau anders. F.: Alex

Von Anna Haasemann-Dunka

Meckesheim. Wie sicher fühlen sich die Einwohner der Gemeinde – und wie sicher sind sie tatsächlich? Dazu sprach Polizeihauptkommissar Wolfgang Metzger. Er ist Leiter des Polizeireviers Neckargemünd und stellte in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung die Kriminalitätsstatistik 2024 vor. Es war sein letzter Jahresbericht im Gemeinderat vor

