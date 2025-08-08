Von Anna Haasemann-Dunka

Meckesheim. Wie sicher fühlen sich die Einwohner der Gemeinde – und wie sicher sind sie tatsächlich? Dazu sprach Polizeihauptkommissar Wolfgang Metzger. Er ist Leiter des Polizeireviers Neckargemünd und stellte in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung die Kriminalitätsstatistik 2024 vor. Es war sein letzter Jahresbericht im Gemeinderat vor