Zahl der Straftaten in der Gemeinde sank deutlich
Letztmals erläuterte Revierleiter Wolfgang Metzger die Kriminalstatistik im Gemeinderat. Im Vergleich beruhigende Zahlen, aber Aufregung wegen der Polizeiposten.
Von Anna Haasemann-Dunka
Meckesheim. Wie sicher fühlen sich die Einwohner der Gemeinde – und wie sicher sind sie tatsächlich? Dazu sprach Polizeihauptkommissar Wolfgang Metzger. Er ist Leiter des Polizeireviers Neckargemünd und stellte in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung die Kriminalitätsstatistik 2024 vor. Es war sein letzter Jahresbericht im Gemeinderat vor
