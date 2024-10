Meckesheim. (cm) Hat jemand einen Vogel an einer Autoantenne "aufgespießt"? Dieser ungewöhnlichen Frage geht aktuell die Polizei nach einem entsprechenden Fund am Sonntag in der Zuzenhäuser Straße in Meckesheim nach.

Die Abteilung "Gewerbe und Umwelt" hat nun nach Angaben einer Sprecherin die Ermittlungen aufgenommen. Auf Facebook hat der Fall schon Wellen geschlagen. Auf einem dort veröffentlichten Foto ist zu sehen, wie der Vogel unbekannter Art an der Autoantenne hängt. Dieser weise keine weiteren Verletzungen auf und könnte zur Tatzeit noch gelebt haben, heißt es.

Einige Nutzer bezweifeln, dass der Vogel lebendig "aufgespießt" wurde. Möglicherweise sei er schon tot gewesen, als dies geschah. "Da hat sich wohl jemand einen sehr makaberen Spaß erlaubt", heißt es. Andere glauben an einen Flugunfall. "Unfassbar" und "Wie grausam kann ein Mensch nur sein?" lauten weitere Kommentare.