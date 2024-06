Von Lukas Werthenbach

Meckesheim. Es ist kurz nach 10.30 Uhr, als am Donnerstag beim Polizeiposten Meckesheim in der Steingasse das Telefon klingelt. "Sie müssen nur vor Ihre Tür gehen, dann können Sie zwei Diebe festnehmen", sagt der Anrufer. Das lassen sich die Beamten nicht zweimal sagen. So werden an diesem Vormittag zwei besonders dreiste und sogar von der Polizei als "schamlos" beschriebene Eierdiebe kurz nach ihrer Tat geschnappt. Die RNZ sprach mit den Protagonisten einer kuriosen Geschichte, in der "Kommissar Zufall" und Zivilcourage aufeinandertreffen.

"Dreiste Diebe nahmen Eier für 50 Euro mit" hatte die RNZ bereits Anfang Juni getitelt: Schon damals war die Redaktion auf Eva-Maria Müller vom Bauernhof Müller aufmerksam geworden, die in den Sozialen Medien um Hilfe bei der Suche nach zwei Kriminellen gebeten hatte. Müller betreibt ein stets geöffnetes "Eier-Häusel" in der Prof.-Kehrer-Straße, in dem sich jeder rund um die Uhr gegen Zahlung eines auf Schildern ausgewiesenen Preises mit frischen, regionalen Eiern versorgen kann.

„Wir vertrauen Ihnen“, steht über der Kasse des „Eier-Häusels“ geschrieben. Foto: privat

Da es in der Vergangenheit schon zu kleineren Diebstählen und Vandalismus gekommen war, hatte Müller bereits eine Überwachungskamera in der Hütte installiert. So hatte sie auch Videoaufnahmen von jenem diebischen Duo Ende Mai. Damit konnte sie sowohl eine Täterbeschreibung geben als auch beweisen, dass die beiden lediglich ein paar Cent in die Kasse geworfen, aber 13 Schachteln Eier im Wert von über 50 Euro mitgenommen hatten. Müller zeigte den Fall bei der Polizei an, die RNZ berichtete über die Tat und die gesuchten Täter, die eine osteuropäische Sprache gesprochen und einen lila-pinken Rucksack getragen haben sollen. Doch wie so oft in solchen Fällen geschah erst mal: nichts.

Nun beobachtete der in Sichtweite des "Eier-Häusels" wohnende Stefan Mayer am Donnerstagvormittag durchs Fenster zufällig zwei Männer, auf die Müllers Beschreibung zutraf. "Ich hatte die Bilder von dem Video gesehen und musste direkt daran denken, als ich die beiden sah", erzählt Mayer auf RNZ-Anfrage. Der 54-jährige Busfahrer betont, sich nicht als "Held" in den Vordergrund stellen zu wollen – daher lehnte er es auch ab, sich für diesen Bericht fotografieren zu lassen. "Auffällig war auch, dass der eine Mann ständig hinter sich geguckt hat", so Müller, der sich auch über die "Schamlosigkeit" der Täter ärgert, für die eine solche wiederholte Tat am helllichten Tag spreche. Auch der auffällige Rucksack sei wieder dabei gewesen. "Dann habe ich sofort die Polizei angerufen, deren Meckesheimer Posten ja nur wenige Meter vom ,Eier-Häusel’ entfernt ist", berichtet er. Das Duo sei glücklicherweise auch noch genau in die Richtung des Polizeipostens gelaufen – wie auf dem sprichwörtlichen Silbertablett. Nach Mayers eingangs beschriebenen Worten habe ein Beamter gleich die Tür der Dienststelle geöffnet und "Bleiben Sie stehen!" gerufen. Wohl ein wenig verdutzt folgten die Diebe dieser Aufforderung sofort. Sie ließen ihre Personalien aufnehmen, gaben das Diebesgut zurück und wurden laut Polizei "auf freien Fuß entlassen".

Müller, die den Bauernhof wie das "Eier-Häusel" nebenberuflich gemeinsam mit ihren Eltern betreibt, erklärte nun, dass die Diebe diesmal "nur" sechs Schachteln Eier im Wert von je vier Euro mitgenommen hatten. "Das war einfach alles, was zu dem Zeitpunkt noch da war", sagt die 37-Jährige. Laut Polizei hatte sich das Duo zudem noch an zum Verkauf ausgelegten Nudeln bedient. Abermals waren nur wenige Cent in der Kasse gelandet. Die gestohlene Ware hatte Müller bereits am Nachmittag zurückbekommen und für ehrliche Kunden wieder ins "Häusel" gelegt.

Die Polizei teilte jetzt mit, dass sie den Tätern auch den Diebstahl von Ende Mai nachweisen konnte, bei dem der Schaden über 50 Euro betrug. Eine Sprecherin der Beamten erklärte auf Nachfrage, dass die 31 und 38 Jahre alten Männer über einen festen Wohnsitz in der Region verfügen. Sie wurden nun wegen Diebstahls angezeigt. "Die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, ob das Verfahren weitergeführt oder eingestellt wird", so die Sprecherin.