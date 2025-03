Meckesheim. (pol/arb) Ein 72-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Meckesheim so stark mit einem parkenden Auto kollidiert, dass sein eigenes Auto abgeschleppt werden musste. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher gegen 13.15 Uhr die Bahnhofstraße entlang und übersah einen BMW, der am Fahrbahnrand parkte.

Durch den Aufprall sei der Skoda des Fahrers so stark beschädigt worden, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Dabei wurde laut Polizei auch das stehende Fahrzeug schwer beschädigt. Nach derzeitigem Stand beläuft sich der Sachschaden auf etwa 18.000 Euro.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.