Von Sabrina Lehr

Mauer. Spätestens die in den vergangenen Monaten stark gestiegenen Energiekosten brachten sie in der Aufmerksamkeit weit nach vorne – und auf die Tagesordnungen so manches Gemeinderates: Stecker-Photovoltaik-Anlagen, auch bekannt als "Balkonkraftwerke". Diverse Kommunen rund um Heidelberg entschlossen sich bekanntlich in diesem Jahr, die private