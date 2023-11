Von Jutta Trilsbach

Mauer. In Sachen Klimaschutz macht die Politik in Baden-Württemberg Druck. So lag den Gemeinderäten in Mauer jetzt bezüglich der Installation von Fotovoltaikanlagen auf Freiflächen ein Entwurf der "Sammeländerungsverordnung in Landschaftsschutzgebieten" des Rhein-Neckar-Kreises als Untere Naturschutzbehörde vor. Hierin geht es um eine geplante Änderung