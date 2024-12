Schriesheim. (hö) Wofür mancher noch vor ein paar Jahren Prügel bezog, wird nun Wirklichkeit: Der Mathaisemarkt bekommt, wenn auch nur für einen Tag, Oktoberfest-Flair. Denn, so kündigte die Leutershausener Veranstaltungsagentur "De-Mi-Promotion" am Freitag an: Es wird am Dienstag, 11. März 2025, eine "Mathaisemarkt-Wiesen" im Festzelt geben.

Vor dreieinhalb Jahren war Bernd Hegmann,