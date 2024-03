Schriesheim. (nip) "Ich hätte nie gedacht, dass Altenbach gewinnt", sagte ein Junge am Freitagnachmittag beim Hinausgehen aus dem Festzelt. Dort hatte gerade die Altenbacher Grundschule das Schulduell der vierten Klassen gegen die zweitplatzierten Kollegen der Strahlenberger Grundschule (Sophia Scherzer, Luis Hutterer und Alan Zhang) und der drittplatzierten Kurpfalz-Grundschule (Milo Ducane, Manel Welsch und Amelie Magnberg) gewonnen.

Und zu den Klängen von Queens "We Are the Champions" hielten Elena Iglesias, Arvid Börner und Liam Beuttler den Pokal in die Höhe, den Mika Kühnle und Mathis Taufertshöfer im Namen des gesamten Jugendgemeinderats überreichten.

Darüber hinaus belohnten Medaillen, Süßigkeiten und Gutscheine für die Fahrgeschäfte auf dem Rummelplatz die geistigen und körperlichen Anstrengungen der neun- bis zehnjährigen Grundschüler. Verschiedenste Fragen in den Kategorien Natur, Sport, Schriesheim, Musik, Film und Kunst, Rund um die Welt sowie – neu hinzugekommen – Deutschland mussten korrekt beantwortet werden.

Dabei gab es unterschiedliche Bewertungen. So erbrachte die Frage nach sieben afrikanischen Ländern mit 50 Zählern eine höhere Punktezahl als die Frage nach dem amtierenden Bundespräsidenten, die mit "Olaf Scholz" auch nur fast richtig gelöst wurde.

Eingangs wünschten die Weinhoheiten und Bürgermeister Christoph Oeldorf "viel Spaß und viel Erfolg". Wegen des sehenswerten Hip-Hop-Auftritts der Kurpfalz-Realschule – wobei das Training wohl die beste Schulwoche ihres Lebens gewesen sein muss, wie Rektorin Petra Carse ihre Schäfchen zitierte – startete das wieder vom Jugendgemeinderat organisierte Schulduell eine halbe Stunde später.

Schade, dass beide Moderatoren ihr Publikum öfters darauf hinweisen mussten, dass Buhrufe unfair sind. Das Duell der drei Grundschulen ging über drei Runden – und nach der ersten lag Altenbach bereits vorne. Doch am Ende sei es "sehr, sehr knapp" gewesen, meinten Kühnle und ´Taufertshöfer bei der Preisverleihung.

Es waren aber auch einige schwere Fragen dabei – wie zum Beispiel: "Nenne zwölf Bundesländer in Deutschland" oder wie viele Länder der Europäischen Union angehören. Dass die meisten Antworten richtig waren, verdient hohen Respekt.

Zwischendurch stellte der Jugendgemeinderat die Schätzfrage an alle, wie viele essbare Regenbogenschlangen sich in einem Glas befänden. Die richtige Antwort wusste Viertklässlerin Leonie, die somit 300 Gummischlangen ihr Eigen nennen durfte.

In der ersten längeren Pause während der Punkteauswertung beeindruckte die KSV-Gruppe "Viet Vo Dao" mit einer Darbietung in Kampfkunst und Selbstverteidigung. Der Sport verlange einem viel ab, sagte Trainer Christian Frey – so werden hier Kondition, Kraft und Konzentration geschult. Als er dann erfolgreich einen Bruchtest am Holzbrett vorführte, erntete er begeisterte Pfiffe und Bravo-Rufe.

Danach ging’s weiter im Schulduell mit dem beliebten Apfelspiel und der Frage, wie viele Einwohner Schriesheim im Juni 2022 hatte. Etwa 14.900 lautete die richtige Antwort. Ein weiteres Spiel, bei dem die Schüler eine kleine Wasserflasche so lange halten mussten, wie sie konnten, kostete Kraft und auch ein paar Tränen.

Mit einem Trost und Dankeschön verabschiedete der Jugendgemeinderat dann die Viertklässler: "Ihr habt super gespielt!"