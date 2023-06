Doch auch am Busbahnhof gestaltet sich die Orientierung schwierig: Dort zeigt die dynamische Fahrgastinformation (DFI) die Linie, ihr Ziel, ihre Abfahrtszeit und eigentlich auch den Steig an, an dem der Bus abfährt. Doch diese Information fehlt derzeit: "Es gab eine Änderung der IP-Adresse für diese DFI. Ich denke, das hängt damit zusammen", sagt Kohl und verspricht, die Sache schnell mit dem

Dabei könnte es so leicht sein: Einfach Schilder mit den Fahrtrichtungen entsprechend platzieren. Oben Wiesloch mit allen Stadtteilen und Vororten, unten Walldorf, Heidelberg, Schwetzingen, Speyer."

Die Hinweisschilder am Tunnel sind kaum noch lesbar.

Gleich drei Haltestellen gibt es am „Großen Stadtacker“. Nur: Welche ist die richtige?

Ein Übersichtsplan ist nur versteckt am Großen Stadtacker zu finden.

Das Display am Busbahnhof funktioniert nicht richtig.

Es fängt schon auf den Bahnsteigen an: Auf den dunkelblauen Hinweisschildern gibt es zwar einen Hinweis "Bus", sobald man aber die Treppen zur Brücke hinaufsteigt, fehlt dort jeglicher Hinweis, wo welcher Bus abfährt. Man hat also eine 50/50-Chance, zum richtigen Bus zu gelangen.

Seine Anreise war dabei aber offenbar nicht ganz frei von Hindernissen: In den sozialen Medien postete er: "Wer in Bahnhof Wiesloch-Walldorf landet, ist verloren." Und kritisierte unter anderem die "schlimme Beschilderung".

Wiesloch-Walldorf. Der Kriminalbiologe Mark Benecke ist bekannt für klare Worte : Vor Kurzem war Benecke bei einem Wundkongress im Palatin zu Gast und reiste dafür mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.

Von Timo Teufert

Wiesloch-Walldorf. Der Kriminalbiologe Mark Benecke ist bekannt für klare Worte: Vor Kurzem war Benecke bei einem Wundkongress im Palatin zu Gast und reiste dafür mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.

Seine Anreise war dabei aber offenbar nicht ganz frei von Hindernissen: In den sozialen Medien postete er: "Wer in Bahnhof Wiesloch-Walldorf landet, ist verloren." Und kritisierte unter anderem die "schlimme Beschilderung".

Die RNZ hat daraufhin den Bahnhof genauer unter die Lupe genommen – zusammen mit Annette Kohl, Fachbereichsleiterin Hochbau und Liegenschaften bei der Stadt Wiesloch und als technische Geschäftsführerin des Zweckverbands Metropolpark für den Bahnhof zuständig. Das Ergebnis des Rundgangs: Es gibt tatsächlich Nachbesserungsbedarf.

Es fängt schon auf den Bahnsteigen an: Auf den dunkelblauen Hinweisschildern gibt es zwar einen Hinweis "Bus", sobald man aber die Treppen zur Brücke hinaufsteigt, fehlt dort jeglicher Hinweis, wo welcher Bus abfährt. Man hat also eine 50/50-Chance, zum richtigen Bus zu gelangen.

Auf diesen Mangel weisen auch einige Kommentatoren unter dem Post von Benecke hin: "Ich wohne nur einen Ort weiter und muss sagen: Uns ist es ähnlich ergangen. Fährt die Linie 749 jetzt oben oder unten?

Bei einer kurzen Umsteigezeit und der wirklich schlechten Beschilderung ist der Bus dann auch schnell man weg", schreibt die Nutzerin. Und ein anderer hat gleich einen Lösungsvorschlag parat: "Das mit den Bussen muss man wissen. Bin da beim ersten Mal auch reingefallen.

Dabei könnte es so leicht sein: Einfach Schilder mit den Fahrtrichtungen entsprechend platzieren. Oben Wiesloch mit allen Stadtteilen und Vororten, unten Walldorf, Heidelberg, Schwetzingen, Speyer."

Doch auch am Busbahnhof gestaltet sich die Orientierung schwierig: Dort zeigt die dynamische Fahrgastinformation (DFI) die Linie, ihr Ziel, ihre Abfahrtszeit und eigentlich auch den Steig an, an dem der Bus abfährt. Doch diese Information fehlt derzeit: "Es gab eine Änderung der IP-Adresse für diese DFI. Ich denke, das hängt damit zusammen", sagt Kohl und verspricht, die Sache schnell mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), der dafür zuständig ist, zu klären.

Nicht nur auf der Brücke könnten Fragezeichen bei ortsfremden Fahrgästen entstehen: Nutzt man den Tunnel, sind die Wegweiser am Treppenabgang auf dem Bahnsteig von Graffiti und Aufklebern so stark übersät, dass man die Schrift kaum noch erkennen kann.

In Richtung Wiesloch gibt es zudem nur den Hinweis auf das "Taxi", den Schriftzug "Bussteig West" an der Straße am "Großen Stadtacker" muss man erraten.

Dafür wäre im Tunnel viel Platz für eine ausführliche Beschilderung: Dort hängen in regelmäßigen Abständen Plakate in Vitrinen: Direkt am Aufgang zu den Gleisen eines, das auf Kunstwerke in Wiesloch und Walldorf hinweist. Dort könnten stattdessen auch weitere Hinweise untergebracht werden.

Geht man in Richtung "Walldorfer Seite", also zur Straße "Großer Stadtacker", stellt sich die Situation nicht besser dar: Der Tunnel endet und man findet nur einen Hinweis auf die Handy-Tour "Sehen, hören, genießen".

Der Hinweis, welche der drei Haltestellen im unmittelbaren Bahnhofsbereich für die Reisenden die richtige ist, fehlt hingegen: Direkt am Aufgang aus dem Tunnel befindet sich der Halt für die Ruf-Taxis, am Aufgang zur Brücke befindet sich ein Halt nur zum Aussteigen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, etwas provisorisch anmutend, die Haltestelle für die Regiobusse und die Linien nach Walldorf.

Dort hängt auch der einzige Haltestellenplan im ganzen Bahnhof aus – versteckter geht es kaum. Der barrierefreie Ausbau dieser Haltestelle stehe auf der Agenda, versichert Kohl.

"Verloren ist man aber an unserem Bahnhof nicht", findet Kohl mit Blick auf die Aussagen von Benecke. Man müsse halt ein bisschen schauen. "Ich bin selbst zweieinhalb Jahre an den Frankfurter Flughafen gependelt, von daher kenne ich die Situation."

Die Beschilderung in und am Bahnhof habe der Zweckverband auf dem Tableau. Zunächst würden die Hinweise an den Toiletten, den Fahrradsammelgaragen und den Fahrradboxen erneuert und aktualisiert.

Kohl sieht aber den Optimierungsbedarf: "Für Pendler ist die Situation sicher kein Problem, aber ich habe schon den Wunsch, dass sich Besucher auch zurechtfinden", so Kohl.

Man wolle besser herausarbeiten, wo es nach Wiesloch und wo nach Walldorf gehe. "Für Tipps und Anregungen sind wir immer offen und solche Hinweise sind mir auch wirklich wichtig", sagt die technische Geschäftsführerin.

Allerdings weist sie auch darauf hin, dass der Zweckverband nicht allein für den Bahnhof verantwortlich ist: "Für die Bahnsteige ist die Bahn zuständig", so Kohl. Das verursache "teilweise eine schwierige Gemengelage" und man müsse sehr hartnäckig sein.

So hängen in den DB-Vitrinen auf den Bahnsteigen statt einer aktuellen Übersicht über die Abfahrtsorte der Busse ausgebleichte Hinweise auf Schienenersatzverkehre und allgemeine Hinweise – Stand: 08/2016.