Von Timo Teufert

Malsch. Weil der Schlepperfahrer fehlte, der sonst den Löschanhänger mit seinem Traktor zog, mussten die vier Freiwilligen der Feuerwehr Malsch am 23. Juni 1972 den fast eine Tonne schweren Anhänger per Hand den Kirchberg hinauf schieben. Zwar kamen ihnen Anwohner zur Hilfe, doch während sich der Brand in der katholischen Pfarrkirche St. Juliana immer