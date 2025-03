Malsch. (rka) Wasserhahn auf, und schon fließt sauberes Trinkwasser. Das ist in Deutschland selbstverständlich, auch beim Zweckverband "Wasserversorgung Letzenberggruppe" (ZWL), der in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert. Am 24. August 1950 wurde der Verband von den Gemeinden Malsch, Mühlhausen und Rauenberg und den früheren Gemeinden Malschenberg und Rettigheim gegründet.

