Von Sarah Eiselt

Malsch. Welche Gebäude der Gemeinde können in Zukunft mit Photovoltaik-Anlagen (PV) ausgestattet werden? Diese Frage beschäftigt Malsch bereits seit geraumer Zeit. Also hatte sich die Verwaltung mit dem Architektur- und Ingenieurbüro Eberhard Reiß in Verbindung gesetzt – das in Malsch bereits verschiedene bauliche Projekte begleitet hat. Reiß sollte die