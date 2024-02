Von Maria Stumpf

Malsch. An der Haustür, am Telefon, am Handy, im Internet: Immer mehr ältere Menschen werden durch Trickbetrüger abgezockt. Sich mit den unredlichen Maschen vertraut zu machen hilft, die Methoden zu erkennen. Darüber informierte Kriminalhauptkommissarin Patricia Wickert vor Kurzem im Malscher Rathaus: "Nur wer Bescheid weiß, kann sich wehren."

Eingeladen zu der Info-Veranstaltung im Sitzungssaal hatte die Gemeinde, Bürgermeister Tobias Greulich begrüßte bei Getränken, Kaffee und Kuchenstückchen rund 40 Gäste. Die meisten waren über 70 Jahre, aber auch Hochaltrige waren darunter. "Das ist gut. Denn viele alte Menschen haben Angst, Opfer zu werden, bleiben einfach immer zu Hause und haben deshalb weniger Kontakte", so Patricia Wickert. Die 60-Jährige arbeitet für das Polizeipräsidium Mannheim im Referat Prävention.

"Nach 40 Dienstjahren weiß ich, wovon die Rede ist und kann einiges aus dem Nähkästchen plaudern", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich bin übrigens eine echte Polizeibeamtin, auch ohne Uniform."

Der Scherz sorgte für eine entspannte Atmosphäre, zumal Patricia Wickert eine alltagssprachliche Ansprache mit lebensnahen Beispielen bestens beherrscht und ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in ihre Vorträge aktiv miteinbezieht. "Denn Sie bringen schließlich viel Lebenserfahrung mit", ermunterte sie zum Mitmachen.

Und los ging es mit Beispielen über Tricks an der Haustür, womit Kriminelle sich unter einem Vorwand Eintritt in die Wohnung verschaffen wollen.

Zum Beispiel mit dem Vortäuschen einer Notlage (Bitte um ein Glas Wasser) oder einem (angeblichen) Auftrag, Rauchmelder oder Wasseruhren zu kontrollieren. "Die Grundregel: Niemals jemanden, der nicht angemeldet ist, in die Wohnung lassen", betonte die Polizistin. Handwerker oder Amtspersonen hätten einen Ausweis und müssten sich vorher anmelden. "Die Tür bleibt sonst einfach zu."

Weitwinkel-Türspione oder Gegensprechanlagen seien hilfreich, die Situationen mit Unbekannten an der Tür besser einschätzen zu können. Und überhaupt: Wohnungstüren zu sichern, sei nie ein schlechter Rat.

Auch beim Vortäuschen einer persönlichen Beziehung sei Wachsamkeit angesagt. Richtig perfide seien die Enkeltricks mit Schockanrufen oder die Variante des Messengerbetrugs. Kriminelle geben sich dort zum Beispiel als Kinder aus, die ihre Handynummer gewechselt haben.

"Ziel ist auch hierbei, mit erfundenen Geschichten Geld zu erbeuten, welches dann möglichst schnell online überwiesen werden soll", betonte Patricia Wickert, bevor sie in der Reihe der möglichen Betrügereien fortfuhr.

Für einige der Besucher waren die vielen Tricks der Kriminellen bekannt, andere staunten. "Wenn Ihr Bauchgefühl sagt, da ist was komisch: Dann bleiben lassen!", gab die Polizistin als Tipp noch mit auf den Weg. "Und dann immer gleich uns anrufen. Die Nummer 110."

Info: Beratungsstellen der Polizeiprävention findet man unter www.polizei-beratung.de/beratungsstellen