Neckargemünd. (cm) "Kunst, die man erklären muss, ist langweilig." Das ist der Leitgedanke von Otmar Alt. Wem der Name des Malers, Grafikers, Designers und Bildhauers beim ersten Lesen nichts sagt, der kennt aber seine Werke.

Denn Alt hat auch in der hiesigen Region Spuren hinterlassen: Zu den bekanntesten Werken gehören die Figur des Wächters an der Elsenzbrücke in der Fußgängerzone