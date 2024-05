Von Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Nachdem der Christi-Himmelfahrt-Feiertag sonnenverwöhnt war und viele Spaziergänger und Radfahrer ins Freie zog, spricht auch am bevorstehenden Wochenende wenig gegen etwaige Pläne. Die Wetterprognosen sind prächtig und das Veranstaltungsangebot in der Region rund um Heidelberg entsprechend pickepackevoll. Die RNZ bietet im Folgenden eine Übersicht darüber, was am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Mai, alles geboten wird.

Bammental

> Das Heimatmuseum im Alten Bahnhof in Bammental öffnet am Sonntag von 14 bis 17 Uhr zur Eröffnung der diesjährigen Museumssaison seine Türen. An diesem Tag steht "Blumenbasteln zum Muttertag" auf dem Programm. Angeboten werden Kaffee und Kuchen sowie Bockwurst mit Brot und diverse Getränke. Die informative Dauerausstellung zur Bammentaler Ortsgeschichte hat geöffnet und das Team des Arbeitskreises steht mit kompetenten Infos zur Verfügung.

Dossenheim

> Eine Exkursion zum Thema "Ehrenamtlicher Amphibienschutz in Zeiten des Klimawandels" veranstaltet der BUND Dossenheim am Samstag. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Eingangsbereich des Steinbruch Leferenz. Uwe Somplatzki und Sandra Panienka berichten über die Situation der Amphibien in der Region, den allgemeinen Artenrückgang, aktuelle Bedrohungen sowie über aktive Naturschutzarbeit zum Erhalt der stark bedrohten Amphibienpopulationen. Um eine vorherige Anmeldung per Mail an m.ziara@web.de wird gebeten.

Eppelheim

> Einen Waffelstand bietet die SPD Eppelheim am Samstag ab 10 Uhr beim Wasserturm an. Passend zu den Waffeln gibt es heiße Getränke. Die Kandidierenden für die Kommunalwahl freuen sich auf nette Gespräche. Es besteht Gelegenheit, an der Umfrageaktion "Was könnte in Eppelheim besser laufen?" teilzunehmen. Den Waffelstand wird die SPD auch an den kommenden Samstagen, 18. und 25. Mai, sowie an den Samstagen, 1. und 8. Juni, jeweils um 10 Uhr aufbauen.

> Einen Infostand der Eppelheimer Grünen zur Kommunalwahl gibt es am Sonntag von 9 bis 12 Uhr am Wasserturmplatz. Die Kandidatinnen und Kandidaten zur Gemeinderatswahl und Kreistagswahl stellen sich und ihre Ziele vor. Weitere Termine sind am 18. Mai von 9 bis 12 Uhr, am 22. Mai von 15 bis 18 Uhr, am 25. Mai von 9 bis 12 Uhr, am 1. Juni von 9 bis 12 Uhr, am 5. Juni von 15 bis 18 Uhr und am 8. Juni von 9 bis 12 Uhr.

> Einen Infostand kündigt die CDU für Samstag von 9 bis 12 Uhr gegenüber dem Wasserturm an. Um 12.03 Uhr fährt das CDU-Team ab Haltestelle Rathaus mit dem Citybus zum Reiterfest, um 14.14 geht es mit dem Citybus ab Haltestelle Wingertspfad durch Eppelheim. An Gesprächen interessierte Begleiter sind erwünscht.

Leimen

> Das Maifest von Leimen Aktiv im Bund der Selbständigen findet am Samstag ab 18 Uhr auf dem Georgi-Marktplatz statt. Nach einer kurzen Ansprache des Vorsitzenden Gerd Peter Gramlich wird Bürgermeisterin Claudia Felden ein Grußwort sprechen und den Fassanstich übernehmen. Bewirtung durch das Leimener Brauhaus gibt es bereits ab 17 Uhr. Ab 18.30 Uhr wird die Band "Fate" laut Gramlich "alles geben, um den Georgi-Platz ,abzureisen’".

> Zu einer Wanderung mit dem Naturpark-Guide durch Wald und Flur geht es am Sonntag ab 14 Uhr. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz "Hirschgrund" an der L 600 kurz vor Lingental. Die Dauer der Wanderung wird mit rund zwei Stunden angegeben. Auf 4,5 Kilometern sind demnach etwa 100 Meter Höhendifferenz zu überwinden. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Interessierte wenden sich hierfür und für weitere Infos per Mail an paul.siemes@np-no.de

Mauer

> Eine Führung zum Thema "Vom Menschen der Urzeit" bietet der Verein "Homo heidelbergensis von Mauer" wieder am Sonntag um 14 Uhr an. Treffpunkt ist beim Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4. Geleitet wird die Führung dieses Mal von Robert Böhm.

Meckesheim

> "Frühlingsgefühle – die 80er- und 90er-Party": Mit diesem neuen Format möchte die Wählergemeinschaft M² am Samstag ab 21 Uhr die Bevölkerung aus Meckesheim, Mönchzell und der Umgebung in Biergarten und Scheune des Ristorante Pizzeria "Rusticale" einladen. Um die besten Hits aus den zwei Jahrzehnten zu präsentieren, wurde "DJ Thomas, der Partymacher", engagiert.+ Mit Erfahrungen vom "Ballermann" und aus den Hochburgen der Wintersportgebiete möchte er auch Meckesheim zur Partyhochburg machen. Die Platzöffnung erfolgt um 20 Uhr. Kommunalwahl-Kandidierende von M² werden anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

> Zum Muttertagsfest lädt der Kleintierzuchtverein C 457 Mönchzell am Sonntag ab 11.30 Uhr auf seine Anlage ein. Serviert werden Hirschbraten, Jägerschnitzel und Putenschnitzel, dazu Pommes oder selbstgemachte Spätzle. Ab 13 Uhr gibt es ein reichhaltiges Angebot an Kuchen und Torten.

> Ein Western-Reitturnier findet am Samstag und Sonntag beim Reit- und Fahrverein statt.

Neckargemünd

> Einen Infostand zur Europa- und Kommunalwahl mit den CDU-Ortschaftsrats- und Gemeindratskandidaten bietet der CDU-Ortsverband Waldhilsbach am Samstag ab 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Landgasthofs Rössl am Dorfbrunnen.

> Zum großen "Gratis Kids Comic Tag" lädt die Stadtbücherei am Samstag von 10 bis 13 Uhr ein. Ob Mangas, Tiergeschichten, Gruseliges oder Comic-Klassiker: Hier ist für jeden etwas dabei. In diesem Jahr stehen Kinder-Comics für Kinder bis circa zwölf Jahre im Mittelpunkt des "Gratis Comic Tags", doch auch Junggebliebene dürfen gerne zugreifen.

> Die Villa Menzer öffnet am Samstag von 10 bis 13 Uhr ihre Türen für das erste Neckargemünder Familiencafé. Dieses "Pop-up-Café" soll Familien die Möglichkeit bieten, sich in einer entspannten Atmosphäre zu treffen, sich auszutauschen und gemeinsam schöne Momente zu erleben. Es gibt eine Auswahl an kalten Getränken, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

> Eine Führung entlang des Hochwasserpfads gibt es am Sonntag mit Treffpunkt um 11 Uhr am Hanfmarkt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Leiter der Führung ist Armin Fenner vom Kulturverein Neckargemünd. Die Teilnehmer sollten rund zwei Stunden dafür einplanen.

> Eine musikalische Gefühlsreise mit Liedern, Texten und Szenen verspricht die Konzertreihe "Klangraum" im ökumenischen Kirchenzentrum Arche am Sonntag ab 18 Uhr. Francisco Rodriguez und Holly Holleber musizieren unter dem Motto "Hijos del sol... Das kommt mir Spanisch vor".

> Eine öffentliche Führung auf der Burgruine Dilsberg findet am Sonntag ab 15 Uhr statt. Treffpunkt ist im Burginnenhof.

Neckarsteinach

> Eine Vernissage findet am Sonntag um 11 Uhr in der "Galerie im Rathaus" statt. Eröffnet wird damit die Ausstellung mit Fotografien des Neckarsteinacher Fotografen Frank Schindelbeck, der von 2011 bis 2019 das Finkenbach Festival im Odenwald mit seiner Kamera begleitete.

Die Ausstellung ist bis zum 31. Juli zu sehen: Montag und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, Mittwoch von 8.30 bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 14 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Anmeldung unter 06229/92000.

> Eine Maiandacht beim "Roten Bild" im Klafterwald bei Grein, nicht weit vom Forsthaus Michelbuch wird es am Sonntag um 15 Uhr geben. Die katholische Pfarrgemeinde freut sich über viele Gäste an dem idyllischen Waldplätzchen, um zunächst eine Maiandacht zu feiern und dann bei Kaffee und Kuchen gemütlich beisammen zu sitzen. Ein Shuttledienst ab Parkplatz Kreuzschlag wird eingerichtet.

Nußloch

> Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Freiwillige Feuerwehr am Samstag auf das Gelände rund ums Feuerwehrhaus. Ab 14 Uhr beginnen die Fahrzeugschau und das Kinderprogramm mit Hüfpburg und Wasserspielen. Ab 15 Uhr starten dann mehrere Vorführungen, bei denen die Wehr sowie die Jugendfeuerwehr ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Musikalisch umrahmt wird der Nachmittag von der Feuerwehrkapelle. Am Abend rundet die Cocktail-Nacht das Programm ab. "DJ Timooe" sorgt für "heiße Musik nach dem Geschmack des Publikums". Der Eintritt zur Party ist frei.

> Ein moderiertes Festkonzert für Beethoven veranstaltet der evangelische Kirchenchor am Samstag ab 18 Uhr. Anlass ist der 200. Geburtstag seiner 9. Sinfonie. Das Konzert findet in der evangelischen Kirche Nußloch statt. Die Sängerinnen und Sänger musizieren unter der Leitung von Marion Fürst eine Auswahl von Beethovens Gellert-Liedern op. 48 in Bearbeitungen für gemischten Chor, begleitet von Matthias Hartmann an der Orgel.

Das Programm wird neben dem Elegischen Gesang op. 118 auch die berühmte "Ode an die Freude" aus dem Finale der 9. Sinfonie enthalten. Ein Streichquartett begleitet den Chor bei diesen Gesängen und spielt zudem die Cavatina aus dem Streichquartett op. 130. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die weitere Finanzierung der Orgel und die Kosten des Konzerts wird gebeten.

> "100 Jahre Handball" feiert die SG Nußloch am Samstag in der Festhalle- Los geht’s um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

> Einen Bürgerdialog zur Gemeinderatswahl veranstaltet die Gemeinde am Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Foyer der Olympiahalle. Dort wird es Stände der verschiedenen Parteien und Wählervereinigungen geben. Der Förderverein der Lindenschule sorgt für Kaffee und Kuchen.

Sandhausen

> Der 31. Dünenlauf geht am Samstag im Walter-Reinhard-Stadion über die Bühne. Veranstalter ist die Abteilung Ski und Leichtathletik der TG 1889 Sandhausen. Der Bambini-Lauf über 800 Meter startet um 15 Uhr, um 17 Uhr folgt der 5-Kilometer-Lauf und um 18 Uhr der 10-Kilometer-Lauf.

Die Startnummern werden ab 13 Uhr beziehungsweise ab 14 Uhr ausgegeben. Anmelden kann man sich vorab bis Samstag um 12 Uhr online unter www.duenenlauf-sandhausen.de. Nachmeldungen vor Ort sind möglich.

> Der Briefmarken- und Münzentauschring lädt interessierte Sammler zu seinem nächsten Vereinstreff am Sonntag in das Alte Feuerwehrhaus ein. Geplant ist die Veranstaltung von 9 bis 12 Uhr. Vor Ort gibt es eine Beratung und Kataloge zur Einsicht.

Spechbach

> "Waldbaden – mit allen Sinnen im Wald" heißt es am Samstag mit der Natur- und Achtsamkeitstrainerin Annette Wuchterl aus Wiesenbach. Von 10 bis 13 Uhr werden sich die angemeldeten Teilnehmer vor dem Schützenhaus in Spechbach treffen, "um gemeinsam die Grünkraft in sich aufzunehmen". Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich und möglich online unter der Adresse anmeldung@nhv-spechbach.de

Wiesenbach

> Der 31. Wiesenbacher Warentauschtag findet am Samstag von 10 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz der Biddersbachhalle statt. Das Motto lautet "Bringen Sie, was Sie nicht mehr brauchen, nehmen Sie mit, was Ihnen gefällt". Getauscht werden sollen intakte, gebrauchsfertige Dinge, die zum Wegwerfen zu schade sind. Es wird darum gebeten, erst ab 10 Uhr anzuliefern. Zudem wird explizit darauf hingewiesen: keine Möbel, keine Autoteile, keine Tiere und kein Müll. Das Angebot richtet sich nur an Privatleute.

Wilhelmsfeld

> Zu einem Neubürger-Rundgang laden die Freien Wähler am Samstag um 15 Uhr ein. Die rund zweistündige Tour startet am José-Rizal-Park. Bereits vorab, von 8.20 Uhr bis 13 Uhr, gibt es am Wilka-Einkaufsmarkt einen Infostand, an dem die Möglichkeit besteht, die Kandidierenden für die Kommunalwahl kennenzulernen. Im Anschluss findet ab 13 Uhr eine Jungwähler-Information im TSG-Restaurant "Olympia" statt, zu welcher explizit junge Wähler ab 16 Jahren eingeladen sind.