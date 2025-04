Lobbach. (cba) Eine große Straßensanierung an der Landes-Tangente steht an. Das teilte Bürgermeister Florian Rutsch in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Die Fahrbahn der Landesstraße L532, die an Lobenfeld in Richtung Waldwimmersbach vorbeiführt, soll saniert werden. Das Land habe mitgeteilt, dass die L532 zwischen Langenzell und dem Kreisel am Golfplatz instandgesetzt werden muss. Der erste Bauabschnitt soll Mitte Mai starten, in den Pfingstferien sei eine Vollsperrung am Kreisel vorgesehen.

Derzeit sei man laut Rutsch noch im Gespräch über die Optionen, den Verkehr so umzuleiten, dass es zu möglichst wenigen Behinderungen komme. Ein Bürger merkte in der Sitzung zudem an, dass an der L532 auf Höhe des Friedhofs sehr große Schlaglöcher auf der Fahrbahn klafften, die sich stets bei Regen mit Wasser füllen. Der Bürger regte an, der Straßenbauverwaltung mitzuteilen, diese großen Schlaglöcher zeitnah auszubessern.

Er berichtete, dass teilweise auch Busse mit den Schlaglöchern zu kämpfen hätten. Bislang seien die Ausbesserungen lediglich sehr stümperhaft erfolgt. Teilweise würden sogar die Stoßdämpfer der Fahrzeuge darunter leiden. "Es wird Zeit, dass man diese Straße endlich mal saniert," betonte der Bürger.